Unfall an der Weberkirche Eine 46-jährige VW-Fahrerin wollte am Donnerstagabend mit ihrem Auto von der Äußeren in die Innere Weberstraße in Zittau fahren – doch übersah ein Moped.

Blick auf die Weberkirche in Zittau. Davor ist der Unfall passiert. © Thomas Eichler

Ein Verkehrsunfall ist am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, an der Weberkirche in Zittau passiert. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wollte eine 46-jährige VW-Fahrerin mit ihrem Auto (verbotenerweise) von der Äußeren in die Innere Weberstraße fahren. „Dabei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrer“, berichtet er. Der VW stieß mit dem Moped zusammen. Dabei stürzte der 18-jährige Simson-Fahrer. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3250 Euro. (SZ/tc)

