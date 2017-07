Unfall an der Teufelsmühle In Glashütte kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kam auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Renault zusammen.

Der Motorradfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte mit dem Renault zusammen. © Roland Halkasch

In Höhe der Teufelsmühle in Glashütte hat es am Freitagnachmittag gekracht. Der Fahrer eines Motorrads Aprilia und eines Quads Yamaha waren in Richtung Glashütte unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden PKW Renault Megane. Dabei zog sich der Biker sehr schwere Verletzungen zu. Der Quadfahrer konnte dem gestürzten Motorradfahrer gerade noch ausweichen. Anschließend überschlug er sich mit seiner Maschine und zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Insassen des Renault verletzten sich leicht. Die Staatsstraße ist voll gesperrt. Die Polizei und ein Gutachter ermitteln zur Unfallursache. (szo)

zur Startseite