Unfall an der Kleinen Kirchgasse Ein Pkw steht auf dem Gehweg. Die Polizei nimmt zurzeit den Unfall auf.

An der kleinen Kirchgasse in Döbeln hat sich am Montagabend nach 18 Uhr offenbar ein Unfall ereignet. Ein Pkw steht auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Busbahnhof. Polizei ist vor Ort und mit den Beteiligten im Gespräch. Was sich genau ereignet hat, war nicht zu erfahren. Von der Polizeidirektion Chemnitz gab es dazu noch keine Auskünfte.

Die Beamten vor Ort waren noch mit der Aufnahme des Vorfalls beschäftigt. Der Verkehr floss gegen 18.20 Uhr noch ohne Behinderungen. (DA/mf)

