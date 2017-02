Unfall am Schlosspark-Tor

Das Schloss in Neschwitz bei schönem Wetter. © Wolfgang Wittchen

Die Wetterbedingungen in den vergangenen Wochen haben nicht nur die Menschen frieren lassen. So wurde das Blitzeis vor Kurzem einem Lkw-Fahrer am Schlosspark Neschwitz zum Verhängnis. Er wollte durch das Tor an den Schlossteich fahren, um Material abzuliefern. Doch dabei kam er ins Rutschen. Der Neschwitzer Bürgermeister Gerd Schuster (CDU) erklärt, was passiert ist. Auf dem Vorplatz zum Parkeingang war der Schnee sowieso schon gefroren. Dann kam der plötzliche Regen, und die eisigen Temperaturen verwandelten den Platz in eine einzige Eisbahn. Der Lkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen die linke Säule. Außerdem riss das Fahrzeug das linke Tor aus den Angeln und verbog es. „Ich wundere mich, dass das bisher nur wenigen Einwohnern aufgefallen ist“, sagt Gerd Schuster.

Die Versicherung des Unternehmens wird den Schaden bezahlen. Auch die Polizei war vor Ort, um den Schaden aufzunehmen. Die Säule ist gerissen und regelrecht verschoben worden. So wird sie voraussichtlich neu aufgesetzt werden müssen. Dazu muss die Vase, die zum Glück nicht herunterfiel, abgenommen werden.

Wann die Arbeiten beginnen, ist noch nicht klar, weil derzeit noch der Teich entschlammt und das Ufer neu befestigt wird. „Aber ich gehe davon aus, dass die Reparatur zu Saisonbeginn abgeschlossen ist und die Besucher von dem Schaden dann nichts mehr mitbekommen“, sagt Gerd Schuster zuversichtlich. (SZ/kf)

Saisonbeginn im Schlosspark ist der 9. April 2017

