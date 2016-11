Unfall am Forchheimer Nadelöhr An der Engstelle der Kreisstraße ist ein Laster an einem Fiat hängengeblieben. Der Landkreis will jetzt endlich handeln.

Am Donnerstagmorgen ist am Berg in Forchheim ein 40-Tonner nach einem Ausweichmanöver an einem Kleintransporter hängengeblieben. Die Kreisstraße ist an dieser Stelle besonders eingeengt. © Jens Hoyer

Am Donnerstagmorgen ging nichts mehr in Forchheim. Ein Laster aus Slowenien und ein Transporter hatten sich auf der Kreisstraße ineinander verkeilt. Am Berg, wo es eng und kurvig wird. Die Fahrerin des Fiat-Transporters erzählte, wie es passiert ist: Der 40-Tonner war einem Kleinlaster begegnet. Die beiden Fahrzeuge hatten sich aneinander vorbeigequetscht, doch dann übersah der Lkw-Fahrer den Transporter, der sich hinter dem Kleinlaster befand. Der Auflieger schnitt die Seite des Fiat wie eine Konservendose auf. „Das ist wirtschaftlicher Totalschaden“, meinte einer der Polizisten, der den Unfall aufnahm. Das Navigationsgerät hatte den ortsunkundigen Lasterfahrer über die schmale Straße gelotst.

„Ich wäre ja dafür, die Straße von beiden Seiten für Laster zu sperren“, sagte Ortsvorsteherin Helga Busch. Bisher ist es Lasterfahrern nur von der B 169 aus verwehrt, die Kreisstraße zu befahren. Aus Richtung Ziegra ist die Einfahrt auch für schwere Lkw dagegen erlaubt. Trotz der Sperrung sind aber auch Laster in Richtung Waldheim unterwegs. „Die Fahrer folgen dem Navigationsgerät und es gibt keine Wendemöglichkeit“, sagte Ralph Gundram, der direkt über der Engstelle wohnt.

Gundram wundert sich, dass nicht noch viel mehr auf der Kreisstraße passiert. „Das ist nur Glückssache. Wenn man die Straße runtergeht, sieht man immer zwei oder drei abgefahrene Spiegel liegen.“ Er habe schon einige gefährliche Situationen beobachtet. „Es wird zu schnell gefahren. Und dann ist die Straße noch in einem schlechten Zustand.“ Er erzählt von einem Mädchen auf einem Motorroller, das fast gestürzt wäre, als sie einem anderen Fahrzeug ausweichen musste.“

Es würde schon etwas helfen, wenn das Unterholz am Straßenrand regelmäßig ausgelichtet würde, sagte Gundram. „Dann könnten Lkw-Fahrer von unten sehen, ob von oben etwas kommt.“

Für Fußgänger und Radfahrer sei die Situation noch bedrohlicher. „Es ist lebensgefährlich, in den Ort runterzulaufen. Durch die Leitplanken haben Fußgänger keine Möglichkeit, auszuweichen.“ Seine Tochter bringe Ralph Gundram mit dem Auto bis zur Bushaltestelle, an der der Schulbus hält.

Die Straße ist mit dem Verkehr sichtbar überfordert. An der Hangseite bricht die Fahrbahn nach Reparaturen immer wieder ab. Der Landkreis Mittelsachsen hat den grundhaften Ausbau in der Ortslage Forchheim jetzt aber vorgesehen. Für das Jahr 2018 soll das Vorhaben im Haushalt eingeplant werden, sagte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes. Dafür seien Fördermittel aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz angemeldet. In welcher Form der Ausbau erfolgen soll, darüber machte Kaiser keine Angaben. Die Planung soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 beginnen, so Kaiser.

