Unfall am Auerhahn mit mehreren Verletzten

Bei einer heftigen Kollision dieser beiden Autos gestern auf der B 97 am Auerhahn wurden drei Personen verletzt. Der Notarzt kam per Rettungshubschrauber. Foto: US

Hoyerswerda. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 97 zwischen Bröthen/Michalken und Neukollm. Als eine 48-Jährige mit ihrem Opel Astra auf Höhe des ehemaligen Grubenbahn-Haltepunktes Am Auerhahn von der Bundesstraße nach links in einen Waldweg abbog, so die Schilderung im Polizeibericht, erkannte sie wohl zu spät, dass ein Mercedes sie bereits überholte. Beide Wagen kollidierten. Die Unfallverursacherin sowie die 53-jährige Fahrerin der B-Klasse erlitten dabei schwere Verletzungen. Der 23 Jahre alte Beifahrer des Opel wurde leicht verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle. Die drei Autoinsassen wurden mit Rettungswagen zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der schwer beschädigten Autos. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen mindestens 15 000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen übernommen. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die stark frequentierte Bundesstraße für rund drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. (tk/rgr)

