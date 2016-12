Unfälle und ein Schmierfink

Zwei Unfälle wegen Unaufmerksamkeit Uhyst. Zweimal hat es in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn nahe der Abfahrt Uhyst gekracht – aus dem gleichen Grund. Der 27-jährige Fahrer eines Audi prallte zwischen den Anschlussstellen Burkau und Uhyst auf das Heck eines vor ihm fahrenden Skoda. Knapp eineinhalb Stunden später krachte der BMW eines 29-jährigen Fahrers zwischen den Uhyst und Salzenforst auf einen vor ihm fahrenden Kia. Beide Unfälle, so das Fazit der Autobahnpolizisten, passierten offenbar aus Unaufmerksamkeit. Der 28-jährige Beifahrer des Skoda wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden belief sich in Summe auf 10000 Euro.

Eisplatte fällt auf Audi Ottendorf-Okrilla. 1000 Euro Schaden hat am Donnerstagmorgen eine Eisplatte angerichtet, die von einem Laster fiel. Sie traf einen Audi, der auf der Autobahn zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und der Abfahrt Hermsdorf unterwegs war. Dessen 26-jähriger Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß Räckelwitz. Am Donnerstagmittag sind bei Räckelwitz zwei Autos zusammengestoßen. Eine 78-Jährige querte mit ihrem VW Passat die Kreuzung zweier Kreisstraßen und kollidierte dabei mit einem Skoda. Bei dem Crash wurden die Rentnerin sowie der 41-jährige Skoda-Fahrer und dessen 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro.

Hakenkreuz geschmiert Bautzen. Ein 50 Zentimeter großes Hakenkreuz wurde mit blauer Farbe auf das Fenster eines leer stehenden Geschäfts am Kornmarkt geschmiert. Die Tat hat sich zwischen Mittwoch und Donnerstagvormittag ereignet. Den Schaden beziffert der Eigentümer auf 30 Euro. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streifenwagen beschädigt Bautzen. Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag vor dem Polizeirevier in der Bautzener Bahnhofstraße ausgerastet. Zeugen beobachteten den 45-Jährigen, der laut schrie, das Blaulicht eines Polizeiautos herunter riss und anschließend einen Briefkasten beschädigte. Beamte ergriffen den polnischen Staatsbürger und versuchten, ihn zu beruhigen. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur Untersuchung in ein Fachkrankenhaus.

Nach Unfall abgehauen Bautzen. 10000 Euro Schaden sind in der Nacht zu Freitag bei einem Unfall auf der Bautzener Gerberstraße entstanden. Ein Transporter war offenbar aufgrund von Glätte auf der abschüssigen Straße gegen eine Hauswand gerutscht. Danach streifte er einen geparkten Renault, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam anschließend zum Stehen. Der unbekannte Fahrer des Transporters verließ danach unerlaubt die Unfallstelle, wurde jedoch von einem Zeugen dabei beobachtet. Es entstand Schaden in Höhe von 10000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen.

Einbruch in Einkaufsmarkt Kamenz. In der Nacht zu Donnerstag sind in Kamenz Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Willy-Muhle-Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Geschäftsräume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Gebäude entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeirevier Kamenz hat die Ermittlungen aufgenommen.