Unfälle und Diebereien

Werkzeug gestohlen Göda. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Göda in einen Subaru Legacy eingebrochen. Das stillgelegte Fahrzeug stand in der Kurzen Gasse. Aus dem Auto verschwand eine Motor-Flex-Maschine der Marke Dolmar im Wert von etwa 300 Euro. Der Sachschaden am Subaru beträgt rund 200 Euro.

Bei Unfall leicht verletzt Königsbrück. Am Montagnachmittag kam es im Ortsteil Glauschnitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die S 100 in Richtung Radeburg. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Schaden von etwa 1000 Euro.

Brand eines Doppelschuppens Bautzen. Feuerwehr und Polizei eilten am Montagabend in die Heinrich-Theodor-Wehle-Straße in Bautzen. Dort brannte ein Doppelschuppen im Garten eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen. Derzeit ist noch unklar, warum das Feuer in dem Schuppen ausbrach. Eine technische Ursache kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer Bautzen. Obwohl gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand, war der 34-Jährige mit seinem Mercedes gefahren. Einer Polizeistreife fiel die S-Klasse am Montagabend in Bautzen auf der Dresdener Straße auf und kontrollierten den Wagen. Die Beamten untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt, die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Vergehen befassen, da der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte.

Auto beschädigt Arnsdorf. In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte in Fischbach am Wiesenweg ein Auto. Der Seat befand sich auf einem Parkplatz an einem Festzelt zur 775-Jahr-Feier des Arnsdorfer Ortsteils. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 500 Euro.

Unfallzeugen gesucht Cunewalde. Bereits am 26. August ereignete sich in Cunewalde ein Unfall, zu dem Polizei Zeugen sucht. An diesem Tag stießen gegen 14.10 Uhr auf dem Kirchweg, der als Umleitungsstrecke ausgewiesen war, ein Audi und ein 10-jähriger Radfahrer zusammen. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hielt der Audi-Fahrer anschließend an, schaute mit dem Handy am Ohr aus dem Fenster auf den Zehnjährigen und setzte seine Fahrt in Richtung Oberdorf fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Verkehrspolizei ermittelt seitdem wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, der unterlassenen Hilfeleistung und der Unfallflucht. Als wichtiger Zeuge wird unter anderem der Fahrer eines roten Renault Clio gesucht. Der Unfallverursacher soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und einen Stoppelbart. Er trug eine breite, eckige Brille mit dunklem Rahmen. Das von ihm genutzte Handy hatte eine weiße Rückseite. Bei seinem Auto soll es sich um einen dunkelblauen Audi A4 Kombi (Baureihe B5, Baujahr 1994 bis 2001) mit Bautzener Kennzeichen handeln. Hinweise zum Unfall und seinem Verursacher an das Autobahnpolizeirevier Bautzen, Telefon 03591 367-0.