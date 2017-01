Unfälle und blockierte Straße Der Winter hat im Landkreis Bautzen zum ersten Mal so richtig zugeschlagen. An manchen Stellen ging gar nichts mehr.

Ein querstehender Laster blockierte die B 98 bei Bischofswerda. © Toni Lehder

Dichter Schneefall, Schneeverwehungen, glatte oder zugewehte Straßen – mit diesen Bedingungen sahen sich Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochmorgen konfrontiert. Das hatte Konsequenzen: Unfälle, blockierte Straße, steckengebliebene Autos. Im Rödertal sprachen Betroffene sogar von einem Schneechaos auf den Straßen. An manchen Stellen ging nichts mehr. Im Laufe des Morgens ging der Schnee in Regen über, was die Straße an manchen Stellen noch glatter machte. Über dem Burkauer Berg ging sogar ein Gewitter nieder.

Auf der B 98 bei Bischofswerda wehte der starke Wind den Schnee mehr als 15 Zentimeter auf die Straße. Diese Verhältnisse wurden einem tschechischen Laster-Fahrer zum Verhängnis. An einem Berg an der Abfahrt Bischofswerda driftete das tonnenschwere Gespann gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Der Auflieger stellte sich quer und versperrte über Stunden die sonst stark befahrene Bundesstraße.

Auch in Großerkmannsdorf wurden die winterlichen Verhältnisse einem Autofahrer zum Verhängnis. An der Kreuzung Radeberger Straße/Alte Hauptstraße krachte ein Auto am Abend gegen einen Telefonmasten. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er durch den starken Wind hätte umkippen können. Die Feuerwehren aus Großerkmannsdorf und Radeberg rückten an, um das zu verhindern. Mit Kanthölzern und Spanngurten wurde der angeknickte Mast gesichert.

Straßensperrungen aufgrund von Schneeverwehungen gab es im Rödertal. So war die Kreisstraße zwischen Ohorn und Hauswalde aufgrund von Schneeverwehungen nicht passierbar. Gleiches galt für die Straße zwischen Lichtenberg und Mittelbach. Dort kam man ab 8.30 Uhr wieder einigermaßen durch. (szo)

