Unfälle und Betrügereien

Überholverbot ignoriert Ohorn/Burkau. Halten Lkw auf der Autobahn das ausgewiesene Überholverbot ein? Das kontrollierte die Polizei am Mittwochvormittag auf der A 4 kurz nach dem Rastplatz Rödertal. Hier steht ein Verkehrszeichen, das Kraftfahrzeugen mit einer Gesamtmasse über 3,5 Tonnen – Hänger und Auflieger eingeschlossen – das Überholen untersagt. Ein 32-jähriger Iveco-Fahrer aus Polen und ein 42-jähriger Russe am Steuer eines Sattelzuges ignorierten das. Beide Fahrer wurden von der Polizei angehalten. Neben einer Belehrung gab es für jeden von ihnen eine Anzeige. Das Bußgeld beträgt 70 Euro, dazu gibt es einen Punkt in Flensburg.

Schmierereien entdeckt Bautzen. Am Donnerstagmorgen wurden im Stadtgebiet von Bautzen Schmierereien entdeckt. An den Fassaden mehrerer Schulen, Supermärkte, an Post- und Verteilerkästen der Telekom sowie an anderen Gebäuden prangten Schriftzüge wie „NaziSchande“ und „ProHomo“. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Schmierereien mit den Auseinandersetzungen in der Nacht zum Donnerstag im Bautzener Zentrum im Zusammenhang stehen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Kradfahrer schwer verletzt Radeberg. Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Ortsteil Liegau ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Ein 77-Jähriger befuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem Toyota Yaris die Langebrücker Straße. Im Kreuzungsbereich zur Straße Zum Sportplatz / Schönborner Straße stieß das Auto mit einem Supermoto-Krad zusammen, das die Vorfahrt hatte. Bei dem Crash zog sich der 17-jährige Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall verursacht und abgehauen Radeberg.Zweimal Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Radeberg. Am Mittwochmorgen wollte ein Kia von der Oberstraße aus nach links abbiegen. Die Fahrerin ordnete sich auf die entsprechende Abbiegespur ein. Dann vernahm sie ein Geräusch und sah neben sich einen Pkw. Offenbar hatte das schwarze Nachbarfahrzeug ihr Auto gestreift. Die Frau hielt nach der Kreuzung an – im guten Glauben, dass auch der andere Pkw stehen bleibt. Das war nicht der Fall. Am Kia entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im zweiten Fall streifte am Nachmittag ein Pkw beim Einfahren in eine Parklücke am Hügelweg einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Renault und verursachte Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Verursacher hatte sich davon gemacht, wurde von der Polizei jedoch ausfindig gemacht. Er wird sich nun wegen der Unfallflucht verantworten müssen.