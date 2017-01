Unfälle nach Eisregen Spiegelglatte Straßen und Wege haben Autofahrern und Fußgängern am Montagabend im Landkreis zugesetzt. Mehrere Unfälle waren die Folge.

Kurz vor Uhyst stießen am Montagabend auf eisglatter Fahrbahn zwei Pkw zusammen. © Rocci Klein

Eisregen verwandelte am Montagabend Straßen und Wege in der Region in gefährliche Rutschbahnen. Die Polizei bestätigte am frühen Abend mehrere Glätteunfälle in Ostsachsen. Die meisten davon ereigneten sich im Raum Görlitz, aber auch bei Uhyst kollidierten zwei Pkw auf eisglatter Fahrbahn. Menschen kamen nach ersten Informationen dort nicht zu Schaden. Die Straße zwischen Uhyst und Taschendorf war für etwa Stunde gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte seit dem Nachmittag vor gefrierendem Regen auf sächsischen Straßen gewarnt. (szo)

zur Startseite