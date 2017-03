Unfälle mit Wildschwein und Reh Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Mittwoch. Die Tiere sprangen plötzlich auf die Straße und prallten gegen die Fahrzeuge.

Auf der Staatsstraße 80 zwischen Niederau und Meißen kam es am Mittwochmorgen zu einem Wildunfall. Der Fahrer (54) eines Mercedes erfasste mit seinem Wagen ein Reh, welches auf die Straße sprang. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Zusammenstoß mit Wildschwein

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 23 Uhr, in Taubenheim auf der Wilsdruffer Straße (S 36). Der Fahrer (42) eines Audi A4 war in Richtung Nossen unterwegs und stieß auf der Strecke mit einem Wildschwein zusammen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2 000 Euro. (szo)

