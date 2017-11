Unfälle mit Verletzten

Zeugen gesucht Bautzen. Der Staatsschutz ermittelt derzeit zu einem Vorfall in Bautzen. Am Freitagvormittag zeigte eine 31-Jährige der Polizei an, dass sie am späten Donnerstagnachmittag während einer Gedenkveranstaltung im Bereich des Postplatzes, der Kurt-Pchalek-Straße sowie der Dr.-Ernst-Mucke-Straße von verschiedenen unbekannten Personen in volksverhetzender Art und Weise beschimpft worden sei. Zudem sollen aus vorbeifahrenden Autos heraus auch Fotos gemacht worden sein. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt nun zum Verdacht der Volksverhetzung. Zeugen, die das Geschehene wahrgenommen haben oder Angaben zu den beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, wenden sich bitte unter Telefon 03591 468-100 an die Polizei.

Zuckerschock erlitten Ottendorf-Okrilla. Am Donnerstagmittag verhinderte eine junge Autofahrerin auf der A4 bei Ottendorf-Okrilla einen Unfall. Die 17-Jährige war Richtung Görlitz unterwegs und überholte gerade einen Sattelzug, als dieser nach links in ihre Fahrspur zog. Sie wich nach links auf das Bankett aus, leitete eine Gefahrenbremsung ein und informierte die Polizei. Der Lastzug setzte seine Fahrt indes offenbar unbeirrt fort. Die Polizei fand den Truck wenig später hinter der Anschlussstelle Bautzen-West auf dem Standstreifen stehend. Der 48-jährige Fahrer machte einen verwirrten Eindruck. Ein hinzu gerufener Notarzt diagnostizierte bei dem Mann einen Zuckerschock und ließ ihn in ein Krankenhaus einliefern. Die 17-Jährige saß in Begleitung eines behördlich genehmigten Beifahrers am Steuer.

Beherrschung verloren Kamenz. Mitarbeiter der Ausländerbehörde an der Kamenzer Macherstraße mussten am Donnerstagnachmittag die Polizei zu Hilfe rufen. Nach einem Streit um Leistungszahlungen, ging ein 35-jähriger Iraker einen 39 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an. Eine Streife verwies den Iraker des Hauses. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Körperverletzung aufgenommen.

Kind schwer verletzt Pulsnitz. Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Pulsnitz ist ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Das Kind war an der Königsbrücker Straße unterwegs und lief offenbar plötzlich auf die Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 60-Jährige konnte ihren Transporter nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam es zum Zusammenstoß. Der Notarzt ließ den Jungen sofort in ein Krankenhaus einliefern. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Radfahrer verletzt Ottendorf-Okrilla. Donnerstagmorgen kollidierte in Ottendorf-Okrilla an der Dresdner Straße ein Auto mit einem Radfahrer. Beide fuhren in gleicher Richtung. Beim Abbiegevorgang in ein Firmengelände übersah die 70-jährige Autofahrerin den 23-Jährigen auf dem Radweg. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Fußgänger leicht verletzt Bautzen. Am August-Bebel-Platz in Bautzen ist am Donnerstagnachmittag ein Unfall passiert. Ein 51-jähriger Transporter-Fahrer war auf der Taucherstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe der Martin-Hoop-Straße querte ein 61-jähriger Fußgänger die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Passant erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung in einem Klinikum war erforderlich. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Handy gestohlen Bautzen. In Bautzen entwendete ein bisher Unbekannter am Donnerstagmittag von einem Verkaufsstand im Kornmarktcenter ein Smartphone. Der Besitzer hatte es unbeachtet unter einem Buch auf dem Verkaufstisch liegen gelassen. Schaden: etwa 1000 Euro.