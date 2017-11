Unfälle mit Reh und Wildschwein Mehrere Wildunfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen. Es entstand hoher Sachschaden.

© Symbolfoto: dpa

Großenhain. Am Dienstag kam es im Revierbereich Großenhain zu mehreren Wildunfällen.



Auf der Bundesstraße 98 stieß am Morgen ein Mercedes mit einem Reh zusammen. Nur gut fünfzehn Minuten später erfasste ein Peugeot am Ortseingang Strauch ebenfalls ein Reh.



Am Abend kollidierten ein VW bei Ebersbach sowie ein Ford auf der B 101 mit Wildschweinen. Alle vier Tiere starben bei den Zusammenstößen.



Den Sachschaden den Fahrzeugen wurde laut Polizeiangaben auf insgesamt circa 18 000 Euro geschätzt. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 4 weiter Zeugen zu Lagerhallen-Brand gesucht Coswig. Im Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle an der Auerstraße in der Nacht zum Montag konnte die Brandursache bislang nicht geklärt werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Audi A4 gestohlen Coswig/OT Neusörnewitz. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen schwarzen Audi A4 von der Försterstraße. Der Wert des sieben Jahre alten Wagens wurde mit rund

11000 Euro angegeben. Diebe nehmen Audi A3 mit Radebeul. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen schwarzen Audi A3 von der Zillerstraße gestohlen. Den Wert des neun Jahre alten Wagens beziffert die Polizei mit rund 11000 Euro. Unbekannte stehlen Moped Riesa. Am späten Dienstagnachmittag stahlen Unbekannte eine graue Simson S 51 von der Rostocker Straße. Der Wert des Zweirades wurde mit rund 1900 Euro angegeben.

