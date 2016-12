Unfälle mit mehreren Verletzten

Zusammenstoß beim Abbiegen Wilsdruff. Donnerstagmittag kam es auf der Kreuzung Umgehungsstraße/Sachsdorfer Weg in Wilsdruff zum Zusammenstoß eines Seat mit einem Mercedes. Der Seatfahrer (29) befuhr kurz nach 13 Uhr die Umgehungsstraße aus Richtung Kesselsdorf und wollte nach links in den Sachsdorfer Weg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes (Fahrer 62). Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 12000 Euro.

Kleintransporter aufgebrochen Freital. An der Oppelstraße im Ortsteil Zauckerode drangen in dieser Woche Unbekannte gewaltsam in einen Opel Vivaro ein. Die Einbrecher stahlen aus dem Kleintransporter verschiedene Werkzeuge. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.

Kleingeld aus Pkw gestohlen Bad Schandau. Wanderer stellten Donnerstagmorgen ihren Dacia auf dem Parkplatz im Ortsteil Postelwitz an der B 172 in Höhe des ehemaligen Campingplatzes ab. Als sie gegen 15.45 Uhr wieder zum Auto kamen, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter in das Fahrzeug eingedrungen waren. Auf der Beifahrerseite war das Schloss aufgebrochen, aus der Mittelkonsole fehlte etwas Kleingeld. Zudem war ein Rucksack auf dem Rücksitz durchwühlt worden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 200 Euro.