„Unfälle liegen nicht am Grünpfeil“

Seit dem der Grünpfeil am Riesapark weg ist, staut es sich an der Ampel mitunter bis zum Parkplatz. © Sebastian Schultz Seit dem der Grünpfeil am Riesapark weg ist, staut es sich an der Ampel mitunter bis zum Parkplatz.

Stoßstange an Stoßstange reiht sich an der Kreuzung Riesapark/Rostocker Straße aneinander. Fast bis auf den Parkplatz des Einkaufszentrums stehen die wartenden Autos am Freitagnachmittag. Bis vor Kurzem floss der Verkehr hier noch flüssiger. Denn die Stadt hat den Grünpfeil an der Ampel entfernt (SZ berichtete). Laut der Stadtverwaltung war die Kreuzung eine Unfallhäufungsstelle. Allein im Jahr 2015 hat es dort zwölf Unfälle mit drei Verletzten gegeben, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung. Fünf davon hätten in einem Zusammenhang mit dem Grünpfeil gestanden. Einmal wurde sogar ein Radfahrer erfasst. Aus Sicht des Verkehrswacht-Sprechers Peter Kosciankowski war jedoch nicht der Grünpfeil Ursache für die Verkehrsunfälle, sondern die Fahrer – „beziehungsweise ihr Fehlverhalten“.

Eine Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Unteren Verkehrsbehörde, der Polizei und der Stadt, hat dennoch entschieden, den Grünpfeil zu demontieren. Eine Fehlentscheidung? „Ja“, meint Peter Kosciankowski. „Ein Großteil der Fahrer kann nämlich sehr gut mit dem Grünpfeil umgehen.“ Er teilt die Fahrer in drei Gruppen ein: In die erste Gruppe gehörten die, die ordnungsgemäß anhalten, sich umschauen und dann erst abbiegen. Zur zweiten, die die ihr Tempo zwar verlangsamen, sich umschauen, jedoch nicht anhalten. Die Fahrer, die einfach abbiegen, ohne auf den Verkehr zu achten und ohne anzuhalten gehören für Kosciankowski zur dritten Gruppe. „Ich gehe stark davon aus, dass letztere die kleinste Gruppe ist – aber leider auch die, die gerade an Bedeutung gewinnt. Das Klima auf den Straßen wird immer rauer.“

Der Grünpfeil zurück 1 von 4 weiter In der DDR wurde der Grünpfeil 1978 eingeführt – jedoch ohne die Pflicht, vor dem Abbiegen anzuhalten. Eigentlich sollten die Schilder nach der Wiedervereinigung verschwinden. Wegen des Widerstandes der Bürger blieben sie jedoch. Im Jahr 1994 schaffte es der Grünpfeil in die gesamtdeutsche Straßenverkehrsordnung. In einigen Ländern gibt es zudem Grünpfeile, die nur für Radfahrer gelten.

Der Ansatz des Verkehrswachtlers ist es eher, auf das Verhalten der Fahrer einzuwirken, als die Vorschriften des Straßenverkehrs an die Menschen anzupassen, die sich nicht benehmen können. Er glaubt, dass einige Fahrer die Regeln, die es bei elektronischen Ampelpfeilen zu beachten gilt – sprich: nicht vor der Kurve anzuhalten – mit denen verwechseln, die bei den Grünpfeilschildern gelten. Das sei auch immer wieder Thema bei den Verkehrsteilnehmerschulungen, sagt er.

Auch im sozialen Netzwerk Facebook gibt es aktuell eine rege Diskussion über den plötzlich verschwundenen Grünpfeil. Die meisten ärgern sich über diesen Schritt – wie zum Beispiel Facebook-Nutzer Ronny Malchau: „Wenn sich der Großteil der Autofahrer an dem grünen Pfeil so verhalten hätte, wie es vorgeschrieben ist, wäre er jetzt noch da.“ Auch Paul Busch kommentiert: „So ein Schwachsinn!“ Doch es gibt auch Befürworter des Schritts, wie etwa Daniel Räubig, der die Erfahrung gemacht hat, angehupt oder sogar geschnitten zu werden, wenn er ordnungsgemäß am Grünpfeil wartet, bevor er abbiegt. So lang das passiere, sei er dafür, alle grünen Pfeile an Ampeln zu demontieren.

