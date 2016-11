Unfälle legen halb Königshufen lahm Ein Zusammenstoß zweier Autos wurde zum Drama: Der Unfallort mitten auf einer Kreuzung sperrte die komplette Nord-Achse.

Der Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw an der Krankenhauskreuzung hatte schlimme Folgen. © Danilo Dittrich

Innerhalb von zwei Tagen sind drei schwere Unfälle in Görlitz passiert. Der jüngste passierte am Donnerstagnachmittag auf der Zittauer Straße. Dort hat der 57-jährige Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam ins Schleudern, fuhr erst gegen einen Lichtmast und danach gegen einen Baum. Nach Auskunft der Polizei führte der Unfall zu Totalschaden am Auto. Der Fahrer sei aber nicht verletzt gewesen. Zur Reinigung der Unfallstelle rückte die Feuerwehr an.

Die war auch schon einen Tag vorher im Einsatz. Denn am Mittwoch führte im Görlitzer Norden ein schwerer Verkehrsunfall sogar zu Staus, an der Kreuzung der B99 an der Nieskyer-, der Zeppelin- und der Heiligen-Grab-Straße. Die Vollsperrung dieses Knotens verdeutlichte drastisch, was es heißt, wenn die durchschnittlich stündlich 1500 hier zu zählenden Fahrzeuge sich plötzlich Umleitungen suchen müssen. Michael Günzel vom Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz sprach von „erheblichen Auswirkungen auf den Straßenverkehr“. Das Verkehrschaos am Eingang nach Königshufen begann um 13.42 Uhr. Da befuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis Görlitz mit einem Citroen die Girbigsdorfer Straße stadteinwärts und näherte sich auf der sich anschließenden Heiligen-Grab-Straße der sogenannten Krankenhauskreuzung. Auf dieser prallte der Citroen gegen einen Lastwagen vom Hersteller Daimler-Crysler. Der Laster war von der Zeppelinstraße kommend unterwegs in die Nieskyer Straße. Der Zusammenprall schleuderte den Pkw gegen den Mast einer Laterne. Die steht nun ebenfalls als beschädigt im Unfallprotokoll, doch dieser Sachschaden war eher Nebensache.

Viel schlimmer steht zu Buche, dass sich sowohl der Autofahrer als auch seine 27-jährige Beifahrerin bei dem Zusammenprall schwer verletzten. Mehr noch: Die junge Frau wurde im Auto eingeklemmt, bis die Kameraden der Görlitzer Berufsfeuerwehr sie befreiten. Beide Verletzten wurden vom Notarzt betreut und ins nahe Klinikum eingeliefert. Der Lkw-Fahrer (60) blieb zum Glück unverletzt.

Für beide Fahrzeuge musste der Abschleppdienst angefordert werden. Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich jedoch sehr schwierig, sodass die gesamte Unfallstelle bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt blieb. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion rückte an und begann mit seinen Ermittlungen. Die Ursache des Zusammenpralls ist bisher noch ungeklärt, fest steht lediglich, dass ein Sachschaden von mindestens 60000 Euro entstand.

Der Kreuzungscrash gilt allerdings nicht als indirekte Ursache eines weiteren Unfalls, zu dem die Polizei um 16.50 Uhr gerufen wurde. Er ereignete sich an der Einmündung Scultetusstraße/Am Stadtgarten. Der 52-jährige Fahrer eines Daewoo suchte allerdings nicht von der gesperrten Nieskyer Straße kommend eine für ihn ungewohnte Umleitung, sondern kam aus der anderen Richtung, nämlich aus Königshufen-Mitte über die Lausitzer Straße. Dort stieß er gegen eine 75-jährige Frau, die als Fußgängerin die Straße überquerte. Dabei wurde die Seniorin schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand ein Schaden von 1200 Euro. Für rund zwei Stunden kam es nun auch noch an dieser Stelle Königshufens zu Verkehrsbehinderungen.

