Unfälle in Kynitzsch und Neschwitz Am Mittwochabend ereignete sich im Landkreis Bautzen gleich zwei schwere Unfälle. Drei Personen wurden verletzt.

Bei dem Unfall in Kynitzsch wurde die Vorderfront des Autos komplett zerstört. © Rocci Klein

Zweimal musste die Polizei am Mittwochabend zu schweren Unfällen ausrücken. In Kynitzsch beabsichtigte ein 51-Jähriger mit seinem Auto gegen 21.15 Uhr in die Einfahrt Schliefermühle nach links abzubiegen. Ein nachfolgender Skoda Octavia befuhr ebenfalls aus Richtung Bischofswerda in Richtung Wölkau. Die 21-jährige Fahrerin bemerkte jedoch den vor ihr haltenden Suzuki zu spät und fuhr auf diesen auf. In der Folge kippte das Auto um und überschlug sich. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt, er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwas 10 000 Euro. Die Straße war bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

In Neschwitz befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Motorrad gegen 17.45 Uhr die Ringstraße. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. (szo)

