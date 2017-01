Unfälle durch vereiste Straßen Mehrere Unfälle wurden im Landkreis durch vereiste Straßen verursacht. Personen wurden nicht verletzt.

© dpa

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Sonnabendvormittag in Frankenberg. Gegen 9.10 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf die Max-Kästner-Straße. An der Einmündung in die August-Bebel-Straße wollte er nach rechts in diese einbiegen. Aufgrund der vereisten Straße rutschte der Golf jedoch über die August-Bebel-Straße in einen parkenden Opel Mokka. Ein 68-Jähriger, der mit seinem Opel Combo auf der August-Bebel-Straße fuhr, konnte nicht mehr ausweichen. Der weiterrutschende Golf streifte die Stoßstange des Opel Combo.

Kurz darauf rutschte ein Mercedes B-Klasse, ebenfalls aus der Max-Kästner-Straße kommend, in den Golf des 23-Jährigen. Der Gesamtsachschaden an den vier Fahrzeugen beträgt etwa 7 500 Euro. Alle Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Der Winterdienst kam zum Einsatz und entschärfte die Gefahrenstelle.

Die Witterung wurde ebenfalls einem 57-Jährigen zum Verhängnis. Er fuhr am Sonntagfrüh, gegen 3.20 Uhr auf der Bundesautobahn A 4 aus Richtung Dresden in Richtung Chemnitz. In Höhe der Gemarkung Striegistal schleuderte der Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen und kam nach rechts von der Straße ab. Der Citroen C3 überschlug sich und blieb im Seitengraben auf dem Dach liegen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Pkw beträgt 8000 Euro. (szo)

zur Startseite