Unfälle auf winterglatten Straßen

Bad Schandau. Ein Glätteunfall hat sich am Montagmorgen in Bad Schandau ereignet. Die Fahrerin (31) eines Nissan Micra war auf der Bergmannstraße unterwegs, als der Kleinwagen in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und gegen ein Brückengeländer prallte. Die Frau blieb unverletzt. Der Nissan war nach der Kollision aber nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro.

Langburkersdorf. Ein Lkw und ein Pkw sind am Montagvormittag in Langburkersdorf kollidiert. Und das war offenbar nicht den winterlichen Straßenverhältnissen zuzuschreiben. Auf der Sebnitzer Straße wollte der Fahrer (55) eines Iveco mit Anhänger aus einem Grundstück auf die Straße fahren. Dabei stieß der Anhänger gegen einen Opel (Fahrerin 31), welcher aus Richtung Neustadt kam, schildert die Polizei. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Aber es entstand Sachschaden, der auf etwa 6000 Euro geschätzt wurde.

Auto legt es auf die Seite

Freital. Die glatten Straßen haben am Sonnabendvormittag für einen Unfall auf der Kirchstraße in Freital-Hainsberg gesorgt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine junge Frau in einer Kurve mit ihrem Ford ins Schleudern geraten, fuhr gegen eine Böschung und das Auto drehte es auf die Seite. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, um den Wagen zu bergen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.