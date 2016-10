Unfälle auf der Autobahn

Ins Schleudern geraten Ottendorf / Pulsnitz. Am Sonntagabend ist auf der Autobahn zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz ein Renault in die Leitplanke geprallt. Die 27-jährige Fahrerin verlor kurz vor 19 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Gegen Leitplanke geprallt Pulsnitz / Ohorn. Auf der A 4 zwischen Pulsnitz und Ohorn ist am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr ein Toyota in die Leitplanke geprallt. Der 55-jährige Fahrer fuhr in Richtung Görlitz und verlor bei schlechten Wetterverhältnissen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und dem Wildzaun. Das Auto kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Der Toyota wurde abgeschleppt.

Passat aufgebrochen Radeberg. Auf der Bahnhofstraße in Radeberg ist am Sonntag zwischen 18 und 22.15 Uhr ein VW Passat aufgebrochen worden. Die Täter stahlen aus dem Wagen ein Handy „Sony Ericsson M 4 Aqua“ im Wert von etwa 150 Euro. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 100 Euro.