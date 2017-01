Unerwarteter Kanalbau Die Erneuerung der Entwässerung für die Louise-Romstedt-Straße ist teurer geworden. Denn es wurde spezielles Gerät benötigt.

Um rund 15 000 Euro hat sich die Erneuerung der Entwässerung der Louise-Romstedt-Straße in Waldheim verteuert. Das sagte Steffen Ernst, Vorsitzender des Abwasserzweckverbands „Untere Zschopau“, am Donnerstag auf DA-Nachfrage. „Die Arbeiter haben einen Natursteinkanal vorgefunden, der teilweise bereits eingebrochen war“, sagte er. Es sei zudem eine Befahrung des Kanals mit einer Kamera erforderlich gewesen. „Dazu mussten acht Baugruben ausgehoben werden“, so Ernst. Anschließend sei das Teilstück mit fließfähigem Beton verdämmt worden.

Diese Positionen seien nicht Bestandteil der ursprünglichen Ausschreibung der Bauleistungen gewesen. Deshalb wurde per Eilentscheid beschlossen, dass der Abwasserzweckverband die Summe aufbringen und an die Firma STI Bau GmbH aus Ziegra auszahlen kann. Das Unternehmen hatte im Sommer den Zuschlag für den Bau der Entwässerung auf der Güterbahnhofstraße und der Louise-Romstedt-Straße erhalten.

