Unerwarteter Geldregen für den KSB Das Geld ist der Erlös aus einer Wette zwischen der AOK Plus und den Elblandkliniken.

Insgeamt 20 000 Starter beteiligten sich in der vorigen Woche am Rewe Team Challenge in Dresden. © Sven Ellger

Am Rande der diesjährigen Rewe Team Challenge in der vergangenen Woche in Dresden erhielt der Kreissportbund Meißen einen Spenden-Scheck in Höhe von 4 025,50 Euro zur Unterstützung des Kinder- und Jugendsportes im Elbland. Das Geld ist der Erlös aus einer Wette zwischen der AOK Plus und den Elblandkliniken. Dabei ging es darum, wer am Veranstaltungstag die meisten Mitarbeiter dazu animieren kann, am Rewe-Lauf teilzunehmen. Die AOK gewann die Wette knapp mit 178 Teilnehmern, die Elblandkliniken motivierten immerhin 171 Teilnehmer zum Rewe-Lauf.

Der Kreissportbund wird das Geld für den Kauf einer neuen Hüpfburg einsetzen, die dann von Vereinen, Schulen und Kindereinrichtungen des Landkreises ausgeliehen werden kann. „Eine tolle Aktion, ich bin happy über den unerwarteten Geldregen….“, so die KSB- Geschäftsführerin Katrin Kramer. (SZ)

