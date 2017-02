Unerwarteter Gegenverkehr

Der Fahrer (29) eines VW Polo befuhr am Montagnachmittag gegen 13 Uhr die Platanenstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung Pfarrgasse stieß er mit einem entgegenkommenden Renault Megane (Fahrer 45) zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 2.500 Euro.

