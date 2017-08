Unerwartete Schönheitskur Zwischen Bischdorf und Kemnitz wird überraschend die Straße abgefräst. Stadt und Anwohner wussten von nichts und sind verwundert.

Die Kemnitzer Hauptstraße erhält zwischen Ortseingang bis zur Kirche eine Schönheitskur. Sie wurde abgefräst und Splitt aufgetragen. © Thomas Eichler

Nicht schlecht gestaunt haben die Kemnitzer, als vor einer Woche plötzlich Markierungen auf der Hauptstraße angebracht wurden. Kurze Zeit später rückten dann auch schon die Bauarbeiter und die Fräsmaschine an und machten sich an der Staatsstraße 129 zu schaffen. „Aus Richtung Bischdorf bis zur Kirche in Kemnitz setzten plötzlich Arbeiten ein, von denen wir mehr oder weniger überrascht wurden“, sagt Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste), der selbst in Kemnitz wohnt. Zwar hatte die Stadt – aufmerksam geworden durch die Markierungsarbeiten – zunächst beim Freistaat und dann beim Kreis nachgefragt, was das zu bedeuten habe. Von Fräsarbeiten sei aber keine Rede gewesen. „Da wurde uns gesagt, dass Splitt gestreut wird“, erinnert sich Weise.

Ebenfalls keine Informationen habe man zunächst zur Dauer der Arbeiten erhalten. Von einer Woche sei die Rede gewesen. Nun bestätigt der Landkreis, dass die Arbeiten bis 1. September andauern werden. Markus Weise schüttelt zu all dem nur den Kopf. Vor allem kann er nicht verstehen, warum dieses Teilstück der S129 nun bearbeitet wird, wo es doch weitaus schlechtere Ecken gibt – am Gasthaus „Lindel“ zum Beispiel. „Das kann man den Bürgern kaum erklären“, sagt er.

Erklären kann die Hintergründe dieser und fünf weiterer, ähnlicher Baustellen Kreis-Bauamtsleiter Dieter Peschel: „Diese Streckenabschnitte weisen allesamt kaum Schäden auf“, bestätigt er. Daher seien sie für diese Art Instandsetzungsverfahren besonders geeignet. „Es wird versucht, mit verhältnismäßig geringem Aufwand den jetzigen Zustand der Straßen zu erhalten“, betont er. Die Gelder kämen vom Freistaat. Auf die Frage, warum die Stadt nicht vorab informiert worden sei, erklärt Peschel, dass es kaum Beeinträchtigungen für den Verkehr und die Anwohner gebe. Im Übrigen sei von Anfang an klar gewesen, dass man den Splitt nicht nur einfach so aufbringen werde, sondern zuvor die Fahrbahn fein abfräsen werde, um die Ebenheit zu verbessern. Nach dem Abfräsen werde „eine Bitumenemulsion aufgespritzt und gleichzeitig Edelsplitt aufgebracht.“

Bernstadts Bauamtsleiter Marko Fröhlich, der früher selbst im Straßenbau tätig war, kennt dieses Verfahren und erklärt es als eine Art Oberflächenbehandlung – wie das Peeling beim Menschen, sagt er schmunzelnd. Von langer Dauer sind diese kosmetischen Dinge eher nicht, vermutet er. Und auch er hätte es – wie der Bürgermeister – lieber gesehen, wenn für das Geld die wirklich schadhaften Stellen auf der S 129 am Ortsausgang Kemnitz in Richtung Bernstadt saniert worden wären. Das ist allerdings nicht vorgesehen.

Diese Art der Oberflächenbehandlung wird derzeit auch anderswo im Kreis genutzt: zwischen Kleinradmeritz und Bischdorf, auf der S139 nach Mittelherwigsdorf, zwischen Neusalza-Spremberg und Schönbach, zwischen Großschweidnitz und Dürrhennersdorf und zwischen Mittelherwigsdorf und Hainewalde.

zur Startseite