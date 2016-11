Unerwartete Hilfe für Pirnaerin Bei Petra L. reicht die Rente manchmal nicht für Lebensmittel. Darüber berichtete SZ. Die Resonanz war enorm.

Petra L. aus Pirna heißt anders. Die Rentnerin möchte aber anonym bleiben.

Pirna. Das Schicksal von Petra L. aus Pirna ist nicht leicht. Die 66-Jährige lebt von einer schmalen Rente. Manchmal reicht das Geld am Ende des Monats nur für Knäckebrot und Tee. In der Zeitung sprach sie jetzt offen über ihre Probleme (SZ vom 24. September). Der Artikel hatte ein enormes Echo ausgelöst. Viele Leser und Facebook-Nutzer boten Hilfe an, die auch schon bei Frau L. angekommen ist. Dieses Mitempfinden tut gut. In einem Interview beschreibt Petra L. ihre aktuelle Situation.

Frau L., zahlreiche Menschen aus Pirna, aber auch aus der Umgebung hat ihr Schicksal tief berührt. Was ist das für ein Gefühl?

Ich dachte, dass ist alles nicht wahr. Ich konnte die Anteilnahme zuerst gar nicht richtig begreifen, dass es so etwas gibt. Dass sich Menschen, die ich gar nicht kenne, um mich kümmern. Dass ich ihnen nicht egal bin. Mit solchen Reaktionen auf mein Einzelschicksal hätte ich nie gerechnet. Es ist ein sehr gutes, warmes Gefühl. Was mir ganz wichtig ist: Ich möchte allen, die mich so sehr unterstützt haben, nochmals ganz herzlich Danke sagen.

Welche konkrete Hilfe haben Sie nach dem Erscheinen des Artikels erhalten?

Mir völlig unbekannte Menschen haben zum Beispiel warme Winterkleidung gespendet, aber auch Lebensmittel. Die Übergabe wurde von der Pirnaer Tafel und von der SZ-Redaktion organisiert. Aber, was für mich auch sehr wichtig war: Fremde haben die Kosten für den Tierarzt übernommen. Von meinen zwei Hunden ist der eine chronisch krank. Die Tierarztrechnungen waren für mich bisher immer eine enorme finanzielle Belastung. Jetzt habe ich weniger Sorgen.

Es gab auch Stimmen auf Facebook, die anregten, dass Sie Ihre Hunde doch lieber ins Tierheim geben sollten, um selbst mehr Geld für sich zu haben …

Ja, das stimmt. Diese Bemerkungen haben mich sehr getroffen. Ich kann mich nicht von meinen Tieren trennen. Meine Hunde sind mein Lebensinhalt, sie geben mir Halt, den Alltag zu überstehen. Ich könnte sie nie aufgeben.

Sie wollen in der Zeitung anonym bleiben. Trotzdem sind Sie von einigen Ihrer Bekannten erkannt worden. Welche Reaktionen gab es?

Das war enttäuschend. Viele haben mich als Bettlerin beschimpft. Eine Erfahrung, die mir sehr wehgetan hat und immer noch wehtut. Mir geht es ja nicht darum, die Hand aufzuhalten. Ich wollte nur zeigen, dass es auch in einer Stadt wie Pirna Armut gibt. Deshalb wurde in dem Artikel auch ganz deutlich gesagt, dass ich kein Einzelfall bin. Die Pirnaer Tafel kennt mehrere Personen, die mit ihrer Rente nicht auskommen. Bei denen es ebenfalls am Monatsende knapp wird, sodass sie sich keine Lebensmittel kaufen können.

Wie geht es Ihnen aktuell?

Seit Ende September arbeite ich ehrenamtlich bei der Pirnaer Tafel mit. So komme ich unter Leute. Ich habe eine sinnvolle Aufgabe, das gibt meinem Tag eine Struktur. Ich habe das Gefühl, gebraucht zu werden und schöpfe neuen Mut. Überhaupt bin ich zuversichtlich, besonders da ich jetzt so viel Hilfe und Zuwendungen erhalten habe. Ich sage nochmals allen Danke!

Und Weihnachten? Wie werden Sie diesen Tag verleben?

Ich gebe ehrlich zu, dass ich vor diesen Feiertagen und überhaupt der Adventszeit etwas Angst habe. Es ist immer schwierig, da meine Kinder keine Zeit haben, und ich somit alleine bin. Aber ich werde zur Weihnachtsfeier der Pirnaer Tafel gehen. Das nimmt ein Stück von der Einsamkeit.

Das Gespräch führte Mareike Huisinga.

