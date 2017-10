Unerlaubte Einreise hat Folgen

Alkoholisiert durch Görlitz gefahren Görlitz. Auf der Rauschwalder Straße hat eine Polizeistreife am späten Dienstagabend bei einer Kontrolle einen alkoholisierten Fahrer erwischt. Beim 51-jährigen VW-Fahrer stellten die Beamten bereits beim ersten Kontakt Alkoholgeruch fest, was sich durch einen Atemalkoholtest bestätigte. Hier ergab sich ein Wert von etwa 0,52 Promille, weshalb die Polizisten gegen den Deutschen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige anfertigten. (szo)

Drei Garagen aufgebrochen Kottmar. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte im Ortsteil Eibau drei Garagen am Steinweg aufgebrochen. Dort entwendeten die Täter zwei Fahrräder, einen kompletten Satz Winterreifen sowie eine Autobatterie. Die Eigentümer schätzen den Wert der gestohlenen Gegenstände auf rund 1 500 Euro, zudem entstand etwa 100 Euro Sachschaden. (szo)

Mit 105 Stundenkilometer durch Eiserode Löbau. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 6 sind am Dienstag 52 Fahrer mit zu hoher Geschwindigkeit durch den Ortsteil Eiserode gefahren. Der Verkehrsüberwachungsdienst hatte das Tempo an einer Bushaltestelle in Richtung Bautzen überprüft. An die erlaubten 60 Stundenkilometer hielten sich nicht alle der 1 092 gemessenen Fahrzeuge. Während 35 Fahrern ein Verwarngeld auferlegt wurde, müssen sich 17 weitere auf Post von der Bußgeldstelle gefasst machen. Ein Fahrverbot von einem Monat kommt auf den Fahrer eines in Dresden zugelassenen Pkw zu, der mit 105 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Das bedeutet zudem 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. (szo)

Motorraddiebstahl verhindert Ebersbach-Neugersdorf. Durch einen aufmerksamen Passanten ist in der Nacht zu Mittwoch in der Ludwig-Richter-Straße in Neugersdorf ein Motorraddiebstahl verhindert worden. Dieser bemerkte, dass mehrere Täter in einen Garagenkomplex eindringen wollten und verständigte die Polizei. Als die Diebe bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie mit einem dunklen Opel. Am Tatort stellte die Polizei fest, das eine Garage bereits aufgebrochen wurde, das darin abgestellte Motorrad wurde allerdings nicht von den Täter mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Einbrecher stehlen Kupferrohre Niesky. In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in eine leerstehende und im Umbau befindliche Wohnung in der Bautzener Straße eingedrungen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, entwendeten die Diebe mehrere Kupferrohre im Wert von circa 500 Euro. Bei dem Einbruch wurden zudem Wasserleitungen beschädigt, wodurch Wasser in die Wohnung floss. Dadurch entstand etwa 1 000 Euro Schaden. (szo)

Mountainbike aus Mehrfamilienhaus gestohlen Weißwasser. In Weißwasser haben Fahrraddiebe zugeschlagen. Im Lauf der letzten Tage wurde an der Schulstraße ein Mountainbike der Marke Rex aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Das weiß lackierte Fahrrad ist 26 Zoll groß, hat 24 Gänge mit Unterhandschaltung und laut Eigentümer einen Wert von rund 300 Euro. (szo)