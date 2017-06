Unerhört Mit starken Ohrenschmerzen wollte Karin Reimann aus Neusalza-Spremberg zum Facharzt. Es wurde ein nervenzehrendes Hin und Her.

Karin Reimann plagten heftige Ohrenschmerzen – und dann das Gefühl, von den Ärzten abgeschoben zu werden. In einer Praxis erhielt sie zudem nur dieses kleine Fläschchen mit „Alkohol“, den sie sich in ihre entzündeten Ohren tropfen sollte. © Matthias Weber

Neusalza-Spremberg. Etwa mehr als ein kleiner Tropfen brachte bei Karin Reimann das Fass zum Überlaufen. Die 49-Jährige erlebte eine kleine Odyssee – auf der Suche nach einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Über die Osterfeiertage hatten sich bei der Neusalza-Sprembergerin Ohrenschmerzen eingestellt, die immer stärker wurden. „Aber ich hatte am Ostermontag eben noch Dienst, war rund zehn Stunden arbeiten“, sagt die kleine agile Frau, die nach eigenen Angaben nur selten krank ist. Deshalb fuhr sie gleich am Dienstag nach Ostern zur nächstgelegenen HNO-Praxis, die allerdings schon im Kreis Bautzen liegt. Ein bisschen mehr als zehn Kilometer sind es bis dahin. „Ich war gleich zu Sprechstundenbeginn da, weil ich weiß, dass Akutpatienten nur dann eine Chance haben“, erklärt sie. Doch eine Chance bekam sie gar nicht erst: Die Schwester an der Patientenannahme schaute auf ihre Adresse und erklärte, sie solle sich in ihrem Kreis einen Arzt suchen. „Davon, dass die Praxis keine Patienten aufnimmt, war keine Rede, es ging nur darum, wo ich herkomme“, sagt Frau Reimann.

Übers Internet suchte sie sich die nächste Praxis. Sie fuhr rund 15 Kilometer und entdeckte an der Tür ein Schild, dass hier noch Urlaub sei. Pech gehabt. Die nächste Praxis, die sie ansteuerte, lag wiederum rund 15 Kilometer weiter. Inzwischen war es mitten am Vormittag, gegen 10.30 Uhr, und auch hier wies sie die Schwester ab. Sie solle morgen wiederkommen, es sei viel zu tun. „Ich hatte aber starke Schmerzen und bin dann doch zu meiner Hausärztin gegangen“, sagt Frau Reimann. „Eigentlich dachte ich, dass ich bei so heftigen Schmerzen bei einem HNO-Arzt besser aufgehoben wäre“, erinnert sie sich.

Das bestätigte ihr dann die Diagnose der Hausärztin: „Es hieß, mein linkes Ohr sei stark vereitert, und ich solle gleich noch einen HNO-Arzt aufsuchen“, erzählt die Patientin. Ihre Ärztin stellte eine Überweisung aus und rief in der Praxis an, bei der sie sich eigentlich erst am nächsten Tag wieder hätte melden können. „Als letzte Patientin an dem Tag bin ich dann auch drangekommen“, sagt Frau Reimann. Allerdings habe sie sich dort eher mit Vorwürfen als mit Hilfe konfrontiert gesehen: „Die Ärztin sagte mir, ich hätte ja nur in meinen Ohren rumgebohrt, und davon komme das eben.“ Sie ärgert sich noch immer über diesen Vorwurf. Denn Karin Reimann taucht in ihrer Freizeit und weiß um die Empfindlichkeit der Ohren.

Statt schmerz- und entzündungslindernder Medikamente aus der Apotheke erhielt sie nur ein kleines Fläschchen. Der Kunststoffring, der bei unbenutzten Fläschchen intakt ist, war aufgebrochen, und auf einem Pflaster, das über dem Fläschchenbauch klebte, stand handschriftlich „Alkohol“ zu lesen. „Was das eigentlich ist und wie ich es anzuwenden habe, hat man mir nicht genau gesagt“, sagt die Neusalza-Sprembergerin. Sie solle es in die Ohren träufeln so oft wie nötig, habe es geheißen. „Aber das habe ich mir bei meinen Schmerzen und der Unklarheit, was da nun drin ist, nicht getraut“, schildert sie.

Wirklich geholfen hat ihr dann erst eine weitere HNO-Praxis in Löbau am nächsten Tag – aber auch erst wieder etliche Kilometer und Stunden später, nachdem sie von der Vertretung ihrer Hausärztin untersucht worden war und dann noch eine neue Überweisung erhalten hatte. „Dort hat man mir wirklich geholfen, ich habe etwas gegen die Schmerzen und die Entzündung aus der Apotheke und weitere Termine zur Behandlung bekommen“, bilanziert sie. Immerhin: Ihr Trommelfell war vereitert und der Gehörgang entzündet.

Eine Frage aber bohrt nun weiter in ihr: „Ich habe mich immer gefragt, ob das alles so rechtens war“, sagt Frau Reimann. Immerhin habe sie eben nicht die Notaufnahmen aufgesucht, weil es immer heiße, dass viele Patienten dort eigentlich nicht hingehörten. Sie wollte sich richtig verhalten.

Diesen Vorsatz loben auch Sächsische Landesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung einmütig. Die Sprecher beider Organisationen kommen gegenüber der SZ zu dem Urteil, dass ein Patient nicht allein deshalb abgewiesen werden darf, weil er aus einem anderen Landkreis kommt. „Es gibt Gründe für eine Abweisung, aber das ist mit Sicherheit nicht die Kreisgrenze“, macht der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Ingo Mohn, deutlich. Er weiß, dass HNO-Praxen im Kreis gut zu tun haben, auch wenn die reine Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung im gesamten Kreis keinen Facharztmangel, sondern Überschüsse anzeigen.

Auch eine Überweisung sei für eine Behandlung nicht zwingend erforderlich. Generell sei das Überweisungs-System aber sinnvoll. Denn so sei sichergestellt, dass wenigstens ein Arzt den Überblick habe – gerade auch mit Blick auf die Medikamente, die ein Patient einnehme. Was ein Akutfall ist, liege im Ermessen des Arztes: „Die Mediziner sind darauf bedacht, sorgfältig zu entscheiden, da sie bei einem Fehler die Konsequenzen tragen“, betont der Sprecher der Landesärztekammer, Knut Köhler. Dass Frau Reimann schon ein, zwei Tage Ohrenschmerzen hatte, spreche nicht unbedingt für einen Notfall, aber entschieden werden müsse das im Einzelfall. Knut Köhler bestätigt auch, dass die direkte Abgabe von Medikamenten und Flüssigkeiten an Patienten zulässig sei: „Allerdings müssen die Patienten dann genaue Anweisungen erhalten, wie sie das Medikament einzunehmen haben – mindestens mündlich, am besten aber schriftlich“, sagt Köhler. Über die genauen Inhaltsstoffe müsse man hingegen nicht zwingend aufklären, über Dosierung und Anwendungsdauer schon.

Karin Reimann hat lange darüber nachgedacht, was schiefgelaufen ist. Vielleicht hätte sie an der ein oder anderen Stelle ihre Odyssee und die Schmerzen eindringlicher schildern sollen? „Das ist nicht meine Art – und die Patientenannahmen sind oft auch nicht abgeschirmt, da hören alle mit“, sagt Karin Reimann. Hören wollte die SZ auch die Meinung der in Kritik stehenden Arztpraxen. Sie lehnten eine Stellungnahme jedoch ab beziehungsweise reagierten nicht auf mehrere Anfragen.

