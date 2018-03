Unentschieden im Lokalderby

Mit einem 1:1 (0:1) endete der Lokalderby-Nachholer in der Fußball-Kreisoberliga zwischen Blau-Gelb Stolpen und dem SSV Neustadt. Dabei waren die Neustädter zu Gast in ihrem eigenen Stadion – die Partie war aufgrund der Unbespielbarkeit des Geläufs in Stolpen ins Volksbank-Stadion verlegt wurden. Der Heimpart des SSV überstand aber nur die Anfangsphase des Spiels, danach fühlten sich die Stolpener tatsächlich als Gastgeber. Die frühe Führung durch Felix Kumpe (5.) brachte keine Ruhe ins Team. „Wir haben nach 20 Minuten aufgehört Fußball zu spielen. Insofern müssen wir mit dem Remis zufrieden sein“, sagte SSV-Trainer Udo Schmuck. Michael Tschipke köpfte in der 47. Minute zum verdienten Ausgleich für die Blau-Gelben. (jj)

