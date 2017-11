Unentschieden nach Fehlentscheidung Der Radeberger SV hatte gute Chancen auf einen Sieg – erreichte ihn aber nicht.

Fußball. Trotz zweimaliger Führung reichte es für den Radeberger SV am 13. Spieltag der Stadtoberliga bei Eintracht Dobritz nur zu einem 2:2-Unentschieden. Schon nach 60 Sekunden brachte Tim Walter die Gäste in Führung. „Wir spielen eine starke Anfangsphase, betteln aber dann um das Gegentor“, sagte der Radeberger Routinier Mike Hirsch. Frank Schulz traf in der 38. Minute zum Ausgleich. Danach rückte der Schiedsrichter in den Mittelpunkt. Nach einem angeblichen Foul an Torwart Niklas Hofmann musste der Radeberger Hirsch mit Gelb-Rot vom Platz (45.).

„Ich habe doch extra zurückgezogen. Selbst der Keeper hat es gesagt. Für mich eine krasse Fehlentscheidung“, ärgerte sich der Bestrafte. Aber der RSV ging in der zweiten Halbzeit durch Mark Abdin (65.) erneut in Führung. Sieben Minuten später glich der Aufsteiger durch Kevin Freyer aus. „Am Ende hat es in Unterzahl nicht für einen vollen Punktgewinn gereicht“, meinte Hirsch. Damit steht Radeberg zur Saisonhalbzeit auf Platz fünf – sechs Punkte hinter Spitzenreiter Rotation Dresden. Vor der Winterpause werden aber noch drei Spieltage der Rückrunde ausgetragen. (jj)

