Unentschieden mit Verspätung Erst verhindert der Sturm den pünktlichen Anpfiff, dann verspielen verunsicherte Dynamos den Sieg gegen Braunschweig.

Emotionen sind im Spiel: Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck schlichtet zwischen Dynamos Manuel Konrad (2.v.l.) und Braunschweigs Lousi Samson (r.). © Robert Michael

Zum Schluss holen die Dresdner die Brechstange raus. Lange Bälle sollen den zweiten Heimsieg in dieser Saison retten. Tatsächlich jubelt Joker Niklas Kreuzer zehn Minuten vor dem Ende, doch der Assistent hebt Sekunden nach seinem Schuss die Fahne. Abseits – oder doch nicht?

So bleibt es beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig und dem vierten sieglosen Spiel in Folge, rechnet man das Pokal-Aus in Freiburg dazu. Das ist noch keine Krise, aber zumindest eine Ergebniskrise. „Wir legen gerade eine Serie hin, bei der wir uns für unsere Leistungen nicht belohnen“, erklärte Vize-Kapitän Andreas Lambertz. „Wir spielen zum dritten Mal in Folge gut, dominieren sogar. Das Unentschieden fühlt sich wieder wie eine Niederlage an, weil Braunschweig nur selten gefährlich war.“ Der letzte und einzige Heimsieg datiert von Ende Juli, es war der erste Spieltag. Für Lambertz steht trotzdem fest: „Wir haben keinen Heimkomplex.“

In Erinnerung bleiben wird dieses Spiel ohnehin aus einem anderen Grund – wegen Herwart. Der stand zwar nicht im Aufgebot, beschäftigte die Mannschaften und Fans aber schon Stunden vor dem Anpfiff. Das Sturmtief riss am Sonntagvormittag im Umfeld des DDV-Stadions Bäume, Zäune und Schilder um, sorgte für einen kompletten Zugausfall in Sachsen, weshalb die Gästeanhänger auch kurzfristig in Busse umsteigen mussten, um nach Dresden zu kommen. Gegen 11 Uhr entscheiden die Sicherheitskräfte bei einer Beratung, die Partie nicht wie geplant um 13.30 Uhr anzupfeifen, sondern zweieinhalb Stunden später. Die Mannschaft erfuhr davon im Hotel, musste aber in ein anderes umziehen. Die Zimmer waren offenbar bereits anderweitig vergeben.

Dynamo begann passend zum Wetter: stürmisch. Wie in den verlorenen Spielen zuvor rollte der Ball flüssig durch die eigenen Reihen, am System wurde nicht gerüttelt: Ballkontrolle, den Gegner beherrschen, mit schnellen Kombinationen vors Tor kommen. Das klappte größtenteils, 62 Prozent Ballbesitz sind eine gute Quote, eine Passquote von 87 Prozent ebenfalls. Nur eine Veränderung fiel auf: Torhüter Marvin Schwäbe, beim Pokal-Aus in Freiburg mitschuldig an zwei Gegentoren, entschied sich nach Rückpässen auffallend oft für die risikoärmere Variante.

Ordentlich verändert hatte Neuhaus dagegen die Startelf. Gleich auf sieben Positionen rotierte er im Vergleich zum Pokalspiel in Freiburg. Dem Rhythmus schadete das nicht, die Führung war die logische Folge eines flotten Beginns. Patrick Möschl, der überraschend Niklas Kreuzer auf der rechten Außenbahn ersetzte, benötigte allerdings zwei Anläufe. Sein Freistoß aus 18 Metern prallte von der Mauer zurück, beim Nachschuss fand der Österreicher eine Lücke, Torhüter Jasmin Fejzic war die Sicht versperrt und damit chancenlos.

Chancen, die Führung noch vor der Pause auszubauen, gab es einige, doch mal kam der letzte Pass nicht an, mal fehlte dem Abschluss die Präzision. Die Braunschweiger, die kurzfristig Ex-Dynamo Quirin Moll ersetzen mussten, der sich im Abschlusstraining schwer an der Schulter verletzt hatte und damit auch zum dritten Mal das Duell gegen seinen Ex-Verein verpasste, arbeiteten sich mühsam in die Partie, fanden dann aber doch den Weg zum Tor. Julius Biada tauchte nach einer Kombination frei vor Schwäbe auf, schloss aber zu mittig ab, der Keeper musste nur seine Arme hochreißen. Die Dresdner kamen vor dem Seitenwechsel nur noch einmal gefährlich zum Abschluss, der auffällige Haris Duljevic zwang Fejzic bei seiner Direktabnahme zu einer Flugeinlage.

„Meine letzten Worte an die Mannschaft in der Pause waren: Nur nicht den Vorsprung verwalten, sondern aufs zweite Tore spielen“, verriet Neuhaus. Doch es kam genau so, wie es der Trainer nicht wollte. Nach einer Stunde drosch Braunschweigs Regisseur Gustav Valsvik eine leicht abgefälschte Direktabnahme aus vollem Lauf noch übers Tor, bei der folgenden Ecke sprang er jedoch höher als Florian Ballas und köpfte zum Ausgleich an.

„Das war mein Fehler, der Mann, für den ich eingeteilt war, macht das Tor“, erklärte Ballas. „Deshalb stehen wir am Ende mit einem Punkt da. Das ist zu wenig.“ Neuhaus machte für den Leistungsabfall nach der Pause vor allem die letzten Ergebnisse und damit den Kopf verantwortlich. Er habe sich selber dabei erwischt, wie er dachte: „Jetzt hoffentlich kein Gegentor. Den Spielern ging es sicher ebenso.“

Dabei wurde noch einmal gejubelt. Der eingewechselte Kreuzer traf zehn Minuten vor dem Ende, stand aber im Abseits. Neuhaus will sich die Szene noch einmal anschauen. Am Ergebnis ändert es ohnehin nichts mehr. Neuhaus hält das Remis für leistungsgerecht. Für einen Sieg müsse „die Leistung über 90 Minuten konstant sein, das haben wir nicht geschafft“.

