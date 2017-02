Unentschieden in Ebersbach Jaroslav Dittrich gleicht in der 38. Minute aus.

Jaroslav Dittrich erzielt gegen Leipzig den Ausgleich. © SZ Thomas Eichler

Ebersbach-Neugersdorf. Im Heimspiel gegen RB Leipzig II hat der FC Oberlausitz Neugersdorf in Ebersbach am Sonntag noch den Ausgleich geschafft. Nachdem die Gäste aus der Messestadt durch ein Tor von Becher in der 31. Minute in Führung gegangen waren, konnte Jaroslav Dittrich in der 38. Minute zum 1:1 Endstand ausgleichen. (szo)

