Unentschieden in der Nachspielzeit Der FC Oberlausitz hat gegen den VfB Auerbach dank Bocar Djumo lange geführt, bis der gegnerische Torwart in den Strafraum kam.

Bocar Djumo hat Neugersdorf in Führung geschossen, wie schon gegen die Zweite von Hertha. Doch dieses Mal reichte es nicht zum Sieg. © Florian Richter

Die Mannschaft vom FC Oberlausitz hat beim Auswärtsspiel gegen den VfB Auerbach 1:1 gespielt und damit nur einen Punkt geholt. Dabei sah es für die Kicker aus Neugersdorf lange Zeit so aus, als könnten sie die Begegnung für sich entscheiden. Bereits in der 8. Minute ging der FC Oberlausitz durch Neuzugang Bocar Djumo in Führung, der einen Freistoß aus etwa 22 Metern ins rechte Eck verwandelte.

Auch danach behielten die Oberlausitzer die Oberhand, standen hinten sicher und spielten nach vorn besser. Erst zum Ende der ersten Halbzeit machte Auerbach mehr Druck.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete der FC Oberlausitz die Führung, lauerte auf Konter, während der VfB die Zeit davon lief. Doch in der 93. Minute schafften die Auerbacher doch noch den Ausgleich durch ihren Torhüter Stefan Schmidt. Nach einem Freistoß von der linken Seite köpfte der Schlussmann die Kugel aus zwölf Metern ins Tor. (SZ/tc)

