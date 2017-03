Unentschieden im Spitzenspiel Bischofswerda kann die Führung gegen Tabellenführer Germania Halberstadt nicht behaupten. Kamenz schlägt Rapid Chemnitz.

In dieser Szene des Oberligaspiels enteilt der Bischofswerdaer Eric Merkel (rechts) seinem Gegenspieler Marcel Goslar. Doch am Ende gelang den Schiebockern nur ein 1:1. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Am 20. Spieltag in der Oberliga haben es die Bischofswerdaer verpasst, nach Punkten zu Tabellenführer Germania Halberstadt aufzuschließen. Die Schiebocker kamen im Spitzenspiel nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Beide Treffer fielen vom Strafstoßpunkt. Dominic Meinel brachte den BFV in Führung (65.), zehn Minuten später jubelte Nico Hübner. In der Tabelle mussten die Bischofswerdaer die BSG Chemie Leipzig passieren lassen. Die Leutzscher setzten sich in Barleben mit 3:0 durch und rangieren zwei Zähler hinter Halberstadt. Die Schiebocker haben drei Punkte Rückstand auf Germania.

„Beide Teams haben viel Druck gegen das Offensivspiel des Kontrahenten aufgebaut. Fußballerisch war das daher kein Leckerbissen, weil keine Mannschaft ein größeres Risiko einging, um Fehler unbedingt zu vermeiden“, resümierte BFV-Trainer Erik Schmidt. Kurz vor der Pause verhinderte Torhüter Max Höhne mit einer starken Parade die Gäste-Führung.

BFV vergibt Chance zum 2:0

Mit dem Wind im Rücken wurde das Spiel der Bischofswerdaer nach dem Wechsel torgefährlicher. Nach der Führung – Frank Zille war gefoult worden – versäumte der BFV die Entscheidung. „Wir müssen da etwas abgezockter werden, dann nutzen wir so eine Führung als Faustpfand. Wir hätten das 2:0 machen können, aber uns fehlt da auch noch ein Schuss Cleverness. So mussten wir noch den Ausgleich hinnehmen“, meinte Schmidt. „Halberstadt wollte den Sieg unbedingt, weil sie ja aufsteigen müssen. Wir arbeiten konzentriert weiter und freuen uns auf das Pokalspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig am Sonntag.“

Die Kamenzer Landesliga-Kicker haben im Titelkampf daheim weitere drei Zähler gebucht. Einheit setzte sich gegen Rapid Chemnitz mit 4:2 (2:0) durch. Bei zeitweise böigem Wind legten die Lessingstädter einen Blitzstart hin, führten schon nach 18 Minuten durch Tore von Franz Häfner (17.) und Benjamin Gnieser mit 2:0. Weitere Tormöglichkeiten ließen die dominierenden Gastgeber vor der Pause liegen. Nach dem Wechsel erhöhte Ondrej Novotny 60 Sekunden nach seiner Einwechslung auf 3:0 (69.), ehe „Alex“ Schidun das 4:0 erzielte (82.). Erst in der Schlussphase kam Rapid durch den Ex-Kamenzer Florian Mielke (87.), der sein 14. Saisontor markierte, sowie Markus Vettermann (89.) noch zu zwei Treffern.

In der Ost-Staffel der Landesklasse standen für die SG Crostwitz und die SG Weixdorf am Sonntag zwei Heimspiele auf dem Programm. Dabei kassierten die Weixdorfer auf dem heimischen Fortsportplatz eine 1:3-Niederlage gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf II. FCO-Torjäger Thomas Hentschel hatte die Gäste schon in der 14. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Es war bereits sein zehnter Saisontreffer.

Nach 31 Minuten gelang Riko Klausnitzer der 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte der Weixdorfer Stefan Puchta sein Team auf die Verliererstraße, als er in der 68. Minute ins eigene Tor traf. Kurz darauf erhöhte die FCO-Reserve durch Max Fröhlich auf 3:1 (76.) und damit war die Partie endgültig gelaufen. Die abstiegsbedrohten Crostwitzer hatten es am Sonntag mit dem FSV 1990 Neusalza-Spremberg zu tun und setzten sich mit 2:1 (1:0) durch. Radim Vechet (33.) und Rayk Schulze (66.) trafen für die Gastgeber. Der Anschlusstreffer fiel erst in der 90. Minute durch Patrick Maiwald. Damit zog Crostwitz in der Tabelle an Weixdorf vorbei auf Rang acht. (js/ck)

Bischofswerda: Höhne - Höhne - Schikora, Lenk, Bachmann, Meinel, Merkel, Huth, Töppel (61. Töppel), Hagemann (61. Gries), Böttger (89. Klotke) und Zille.

Kamenz: Wochnik - Prentki, Vrabec, Charuza, Schidun (82. Herzig), Neumann, Ranninger (79. Tänzer), Gnieser, Häfner, Grellmann und Heine (68. Novotny).

zur Startseite