Underdogs gegen Aues junge Wilde Der HSV Weinböhla geht als Außenseiter ins Rennen. Die RIO-Frauen indes werden diese Saison die Gejagten sein.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Nach dem etwas größeren Fußball rollt ab diesem Wochenende auch die etwas kleinere Kugel. Die Handballer starten in die Pflichtspielsaison. Und für neun Teams aus dem Landkreis geht es im Sachsenpokal in die Vollen.

Für die Männer des Vorjahres-Halbfinalisten vom HSV Weinböhla steht gleich ein besonders harter Brocken auf dem Spielplan. Denn kein Geringerer als die 2. Mannschaft von Zweitbundesligist EHV Aue wird in der Nassauhalle erwartet. Die Gäste aus dem Erzgebirge gehen in dieser Spielzeit in der Sachsenliga, die sie im Vorjahr auf Rang 8 beendeten, an den Start.

Den „letzten Schliff“ holten sich die Akteure um das Trainergespann Martin Kovar/Nils Gäbler am vergangenen Wochenende gegen Oberligist ESV Lok Pirna. Zwar verlor der HSV mit 20:27. Doch als Standortbestimmung reichte es allemal. „Das Spiel gegen Pirna war ein echter Gradmesser, bevor es wieder ernst wird. Wir sind mit etwas zu viel Respekt in die Partie gegangen, aber sobald die Jungs diesen abgelegt hatten, konnten wir recht gut mithalten“, so Co-Trainer Gäbler. Hinzu kam, dass die Weinböhlaer Bank noch recht dünn besetzt war. „Zum Pokal sind nun fast alle mit an Bord, und wir haben mehr Wechselmöglichkeiten“, so Gäbler. „Wir werden natürlich alles geben, auch wenn wir als Underdog in die Partie gehen“.

Gewarnt ist der HSV vor dem Gegner sowieso., Einige Spieler der jungen Truppe (Durchschnittsalter 22 Jahre) haben bereits Bundesligaerfahrung, sind wieselflink und bestrafen jeden Fehler mit Tempogegenstößen. Weinböhla will auf seine eigenen Tugenden setzen. „Wir sind ein eingespieltes Team, in diesem Jahr gab es keine Abgänge, sondern nur zwei Zugänge“, so Nils Gäbler. Und er ergänzt. „Aber so richtige ‚Neue‘ sind es auch nicht, denn sowohl Manuel Talkenberg als auch Robin Gaida haben schon in Weinböhla gespielt.“

Anpfiff ist am Sonntag 17 Uhr in Weinböhla – und natürlich hoffen die Gastgeber auf eine volle Nassausporthalle.

Schon einen Tag früher und dann auch noch auswärts müssen die Damen der HSG Riesa/Oschatz (RIO) ran. Ihr „heißer“ Start in die Saison erfolgt ab 16 Uhr beim Sachsenligaaufsteiger HC Glauchau/Meerane. Dessen Heimstärke hat sich inzwischen bis ins Elbland herum gesprochen. Denn in der vergangenen Spielserie gab Glauchau/Meerane zu Hause lediglich einen Punkt ab. Dennoch gehen die RIO-Frauen im Duell Meister gegen Aufsteiger natürlich leicht favorisiert in die Partie.

Die Vorbereitung war wie die aller Mannschaften sehr intensiv. In den Testspielen gegen die Verbandsligisten HSV Weinböhla und SV Rotation Weißenborn zeigte RIO unterschiedliche Leistungen. In der Nassauhalle Weinböhla lieferten die Schützlinge von Heiko Loose und Maria Salomo eine überzeugende Leistung ab, im Gegensatz zur knappen Niederlage gegen hochmotivierte Erzgebirglerinnen. Beim Vorbereitungsturnier des HC Burgenland vor zwei Wochen präsentierte sich der Sachsenligameister in Topform, musste sich am Ende nur knapp dem eine Liga höher antretenden Gastgeberinnen nach 7-Meter-Werfen geschlagen geben.

Einen starken Eindruck bei der Spielgemeinschaft hinterließ dabei Neuzugang Johanna Stein, die von der SG Lok Wurzen ins RIO-Land kam, und Sally Witecy am Kreis entlasten wird. Außerdem setzt das Trainerteam weiterhin auf die Entwicklung junger Talente. Mit Clara Pechnig, Navina Voigt und Alin Haupt rücken weitere Spielerinnen aus dem Nachwuchs in den Erwachsenenbereich auf. Zur Entwicklung der jungen Spielerinnen wird ab dieser Saison eine zweite Mannschaft in der Bezirksliga an den Start gehen.

Die Pokalspiele am Wochenende sind für alle Mannschaften letztlich eine Art „Zwischenstation“ vor dem Punktspielauftakt. Der findet am nächsten Wochenende sowohl in der Sachsen- als auch in der Verbandsliga statt. (rt/ml/dr)

