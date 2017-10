Und wieder knallt’s in der Baustelle

Skurriler Polizeieinsatz Ottendorf-Okrilla. Ein Missverständnis hat in der Nacht zu Montag für einen Polizeieinsatz in der Poststraße in Ottendorf-Okrilla gesorgt. Eine 31-Jährige, die kurz nach Mitternacht aus dem Fenster schaute, wie vor dem Haus ein Unbekannter auf dem Brustkorb ihres Lebensgefährten saß. Sie hielt dies für einen Kampf und rief die Polizei. Doch beide Männer konnten den Beamten eine ganz andere Geschichte erzählen. So war der 31-Jährige vor die Haustür gegangen um zu rauchen. Nun kam der zweite Mann hinzu, und es entwickelte sich ein Gespräch. Der Hinzugekommene sei Sporttrainer, und der schlug dem Raucher eine Übung vor. Dabei sollte sich der Raucher hinlegen, der andere setzt sich auf dessen Brustkorb. Und dann soll der Liegende den anderen nach oben drücken. Genau in diesem Moment hatte die Frau aus dem Fenster geschaut – übrig blieb ein verlegenes Schmunzeln, so die Polizei.

Fahrradfahrer kontrolliert Bautzen. Auf Radfahrer hatte die Polizei am Sonnabend und Sonntag in Bautzen ein besonderes Auge. Immer wieder war an die Beamten herangetragen worden, dass Radler auf Fußwegen und mit technisch mangelhaften Rädern unterwegs seien. Die Kontrolle bestätigte dies. 14 Radler wurden verwarnt – wegen Fahren auf dem Gehweg und besonders Mängeln an der Beleuchtung. Die Polizei kündigt an, diese Schwerpunktkontrollen fortzusetzen.

In Garagen eingebrochen Bernsdorf. Ein Garagenkomplex in der Hoyerswerdaer Straße in Bernsdorf war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. In der Nacht zu Sonntag versuchten sie, insgesamt vier Garagen zu öffnen. Bei zwei gelang dies. Ob sie auch etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest, jedoch haben sie Schaden in Höhe von 150 Euro angerichtet.