Und wieder ein Krimi Das dritte Spiele der Lausitzer Füchse in Folge geht ins Penaltyschießen– diesmal mit dem besseren Ende für den Gegner.

So spielen die Füchse bisher in dieser Saison: Immer mit vollem Einsatz voraus. Hier stürmt Dennis Palka vorbei an Löwen-Stürmer Patrick Jarrett. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben am Sonntagabend ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. So ganz unzufrieden waren die Füchse am Ende die Füchse aber dennoch nicht. Erstens gab es bei der 2:3-Niederlage gegen die Löwen Frankfurt immerhin einen Punkt, und zweitens dürfte die Art und Weise, wie sich die Lausitzer diesen Punkt gegen einen der Mitfavoriten der Liga erkämpft haben, die eigenen Anhänger begeistert haben. Nur das Happy-End fehlte eben.

Und das lag vor allem an einem Löwen-Spieler: C. J. Stretch. Der 27-jährige Amerikaner verwandelte gleich drei Penaltys. Den allerersten verwandelte er nach einer Finte.. Dann wurde sein zweiter Treffer zurückgepfiffen, weil zur zweiten Penaltyrunde die andere Mannschaft beginnen muss. Aber nachdem Füchse-Stürmer Roope Ranta am Gästegoalie Florian Proske (der 20-Jährige stammt aus dem Weißwasseraner Nachwuchs) gescheitert war, behielt C. J. Stretch die Nerven und überwand Maximilian Franzreb im Füchse-Tor ein drittes Mal. Dieses Tor bedeutete den Sieg für die Gäste. „Endlich, das war ein langer Weg zu zwei Punkten“, wie Löwen-Coach Paul Gardner, der vor wenigen Monaten noch hinter der Füchse-Bande stand, befand.

Darauf, es den favorisierten Gästen so schwer gemacht zu haben, war auch Füchse-Co-Trainer Robert Hoffmann stolz, der diesmal auf der Pressekonferenz erschien. Er sagte: „Wir teilen uns mit Hannu Järvenpää eben alle Aufgaben. Zum Spiel: Wir haben nie aufgesteckt, sind zweimal im Spiel zurückgekommen. Einmal mit dem Tor zum 2:2 kurz vor Schluss, und einmal im Penaltyschießen“. Da war die Lage nach dem Treffer von C. J. Stretch und Liesegang schon fast aussichtslos, aber Dennis Swinnen und Roope Ranta schafften doch noch den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Im Nachhinein hätten die Füchse vielleicht in der Verlängerung ihre Chance auf den Siegtreffer konsequenter nutzen müssen. In die fünf Extra-Minuten, die seit dieser Saison im Modus Drei-gegen-Drei gespielt werden, starteten sie in Überzahl (hatten also einen vierten Feldspieler auf dem Eis) und beendeten sie auch in Überzahl. Aber diesmal suchten die Füchse nicht so konsequent den Abschluss und vergaben diese Möglichkeiten.

Andererseits konnten die Füchse froh sein, überhaupt die Verlängerung erreicht zu haben. Drei Minuten vor Schluss führten die Gäste noch mit 2:1. Aber dann sperrte der kräftige Schmidt vor dem Tor mehrere Gegenspieler weg, der Puck kam vor das Tor und Thomas Götz konnte den Abpraller am langen Pfosten unter Proskes Schonern zum Ausgleich einschieben. Zuvor hatte Nils Liesegang im Schlussdrittel mit zwei tollen Handgelenkschüssen ins rechte und linke obere Eck die Füchse-Führung gedreht, die Sean Fischer im ersten Drittel in Überzahl erzielt hatte. Bei den Treffern zum 1:2 und 2:2 wurde der Videobeweis bemüht. Beide Male stand im Raum, ob der Torwart behindert wurde, beide Male entschied der Schiedsrichter aber dagegen, gab also die Treffer.

Forscht man nach den Ursachen für die erste Saisonniederlage der Füchse, dürfte als erstes das Wort Überzahlspiel fallen. Aus neun Möglichkeiten machten die Füchse anderthalb Tore. (Das 2:2 fiel Sekunden, nachdem die Gäste wieder vollzählig waren.) In Heilbronn nutzten die Füchse noch alle drei Überzahlspiele.

Was aber viel wichtiger ist: Das Spiel auf Augenhöhe gegen einen Mitfavoriten sollte den Füchsen, die auf den vierten Platz „abgerutscht“ sind, weiteres Selbstvertrauen geben. Am kommenden Wochenende wird es auch nicht leicht. Am Freitag geht es zu den enttäuschend gestarteten Kassel Huskies. Am Sonntag kommen die noch punktlosen Rosenheimer.

Statistik:

Lausitzer Füchse – Löwen Frankfurt 2:3 n. P. (1:0, 0:0, 1:2)

1:0 Sean Fischer 12:12 (Überzahl, Assist Parkkonen, Mücke)

1:1 Nils Liesegang 42:25 (Pistilli, Stretch)

1:2 Nils Liesegang 54:47 (Überzahl, Pistilli, Reimer)

2:2 Thomas Götz 57:20 (Schmidt, Maasalo)

2:3 C. J. Stretch Penalty

Penaltyschießen: Stretch (Frankfurt) trifft, Bruneteau /Weißwasser) gehalten/Liesegang trifft, Swinnen getroffen/Dronia gehalten, Ranta gehalten/ Stretch trifft

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Bruneteau, Geiseler – Ostwald, Parkkonen – Mücke, Bohac

Sturm: Lüsch, Schmidt, Ranta – Heyer, Götz, Palka – Maasalo, Swinnen, Fischer – Warttig, Kubail

Frankfurt

Tor: Proske

Verteidigung: Card, Stephan, Gläßl, Droni, Cespiva, Keussen

Sturm: Jarrett, C.J. Stretch, Ratajczyk, Pfennings, B. Breitkreuz, Pistilli, Mueller, C. Breitkreuz, Rinke-Leitans, Reimer, Laub, Liesegang

Schiedsrichter: Eugen Schmidt

Strafen: Weißwasser 14, Kaufbeuren20

Zuschauer: 1 677

