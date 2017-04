Und, wie wohnen Sie? Die SZ startet im Sommer eine Serie unter dem Motto „Anders wohnen“ – und bietet darin besondere Einblicke.

Es muss ja kein Baumhaus sein – wie auf der Kulturinsel Einsiedel. Die SZ interessiert sich für das andere, das besondere Zuhause. © Kulturinsel Einsiedel

Es gibt Menschen, die wohnen im Schloss, im Schrebergarten, im unsanierten Altbau mit Kohleofen – oder mit vier Generationen unter einem Dach. An kaum einem Ort zeigt sich die Individualität so deutlich wie im eigenen Zuhause. In unserer Artikel-Reihe „Anders wohnen“ wollen wir einen behutsamen Blick in besondere Wohnorte werfen. Ganz egal, ob sie eine bauliche Besonderheit haben oder eine ganz besondere Geschichte – so wie zum Beispiel die Wohnung von Inge Reinacher und Diethard Heilig. Das Paar lebt in Riesas erster katholischen Kirche, die nach der Reformation gebaut wurde: die Marienkapelle in der Heinrich-Heine-Straße. Obwohl das Erdgeschoss öfter umgebaut und zwischenzeitlich sogar als Möbellager genutzt wurde, hat es seinen ursprünglichen Charakter als Kapelle behalten: Wohnzimmer und Flur erstrecken sich auf rund 100 Quadratmetern, flankiert von zwei mächtigen Säulen und mit einer Deckenhöhe von etwa vier Metern. „Das muss man schon wollen“, sagt die Hausherrin. „Aber wir lieben es.“

Wohnen Sie auch „anders“? Dann melden Sie sich bei uns in der Lokalredaktion Riesa: sz.riesa@ddv-mediengruppe.de oder telefonisch unter Telefon: 03525 72415715. Ihr Wohnort – ob Riesa, Strehla, Nünchritz, Zeithain oder Gröditz – spielt dabei keine Rolle. Wir freuen uns!

