Und täglich grüßt die Kelle Seit 16 Jahren hilft Christiane Krell jeden Morgen Grundschülern über die Straße. Die Kleinen bedanken sich auf ihre Art.

Zwischenstopp auf dem Weg zur Arbeit: Auf Christiane Krell ist Verlass, morgens 7 Uhr am Riegelplatz. © Christian Juppe

Niemand hält so freundlich Autos an wie sie. Die eine, die immer lacht. Christiane Krell macht nicht nur den Schulweg für Dutzende Kinder sicherer. Sie gibt ihnen gleich noch eine Portion gute Laune mit auf den Weg in den Unterricht.

Jeden Morgen steht die Schulweghelferin am Riegelplatz in Kaditz. Die Verkehrswacht hat die 53-Jährige mit einer Warnweste und einer roten Kelle ausgestattet. Das Lächeln bringt sie selbst mit. Punkt 7 Uhr nimmt sie ihre Position ein und leitet die ersten Schulkinder über die Straße, in deren Mitte immerhin eine Verkehrsinsel installiert wurde. Eine halbe Stunde lang wird Christiane Krell hier ihren Dienst verrichten. Ehrenamtlich. Einfach so. Weil sie findet, dass das eine gute Sache ist, die getan werden sollte.

Nun könnte man annehmen, als Schulweghelfer meldeten sich entweder Rentner oder Menschen mit Schlafstörungen. Auf Christiane Krell trifft nichts von beidem zu. Sie arbeitet als Bauzeichnerin in einem Büro in Dresden-Mitte und steht gern früh auf, auch am Wochenende. In der Woche klingelt der Wecker stets 5.30 Uhr. Mit dem Auto geht es dann aus Weixdorf zum Riegelplatz. Aus einem Schuppen auf dem Schulgelände holt sie zunächst ihr Fahrrad, mit dem sie eine halbe Stunde später zur Arbeit fahren wird.

Einige Grundschüler, die Christiane Krell in ihrer Anfangszeit als Schulweghelferin über die Straße begleitet hat, sind heute schon mit ihrem Studium fertig. „2001 hatte ich einen Aufruf in der Zeitung gelesen und mich spontan gemeldet“, sagt sie. „Irgendwie bin ich dann hängen geblieben.“ In den ersten Jahren stand sie noch vor einer Schule in Übigau, bevor sie nach Mickten wechselte. In ihren Alltag konnte sie die halbe Stunde immer gut einbauen. Auf Arbeit hat sie Gleitzeit, und das Frühstück verlegt sie kurzerhand ins Büro. Ihre eigenen Kinder sind längst erwachsen und aus dem Haus.

Ganz anders als diese hier, die brav am Bordstein warten, bis Christiane Krell mit flinken Schritten hinüber eilt. In den fließenden Verkehr darf sie nicht eingreifen, sehr wohl aber eine Lücke nutzen, um die Straße kurzzeitig zum Fußgängerüberweg zu machen. Auch Mütter und Väter bringt sie mit ihren Schützlingen sicher auf die andere Seite. „Sie glauben gar nicht, wie stolz die Kinder sind, wenn Mama dann zum ersten Mal drüben stehen bleibt und sie mit mir allein rübergehen dürfen.“

Christiane Krell saugt diese Momente auf. „Komm Sarah, los geht’s.“ Viele kennt sie schon beim Namen und natürlich kennen die Kinder auch sie. Fast alle grüßen sie freundlich. „Wenn ich mal krank bin oder auf der Autobahn nicht durchkomme, fragen sie gleich nach, wo ich stecke.“ Die Kleinen können sicher sein: Wenn es irgendwie geht, dann kommt Frau Krell gleich um die Ecke. Wenn es regnet, dann bringt sie einen Schirm mit. Und wenn es sehr regnet, dann im Zweifel auch Gummistiefel. „Wenn man sich einmal für so eine Aufgabe entschieden hat, muss man sie auch durchziehen“, sagt sie.

Durchziehen, das tun auf Dresdens Straßen im Moment allmorgendlich 46 Schulweghelfer. Das Projekt gibt es seit 1993 und es war auch schon mal einfacher, neue Mitstreiter zu finden, wie Peter Samuel von der Verkehrswacht sagt. „An einigen Stellen suchen wir dringend nach Ersatz, zum Beispiel in Schönfeld und in Weißig.“ Die Helfer bekommen viermal im Jahr Schulungen, dreimal zum Verkehrsrecht und einmal zur Ersten Hilfe.

Nutzen musste Christiane Krell ihr Wissen über die Notfallversorgung bislang zum Glück noch nie. „Brenzlige Situationen gab es aber schon einige Male.“ Zwar sei das hier eine 30er-Zone, „aber das funktioniert nicht immer so gut.“ So manches Auto, das am Riegelplatz um die Ecke bog, musste schon scharf bremsen. „Das ist dann ein ganz schöner Schreck“. Manchmal büßt dann sogar Frau Krell kurzzeitig ihr Lächeln ein. Auch Radfahrer kämen häufig angeschossen.

Bevor ihre Schicht an diesem Morgen endet, steckt ihr eine Mama eine Papiertüte zu. Was genau drin ist, möchte sie nicht verraten. Ab und zu bekommt sie etwas zu naschen oder Blumen geschenkt. Auch Schulleiter Michael Preußker kommt schon mal mit einem Päckchen Kaffee. Einmal haben Eltern auch schon Geld für sie gesammelt. Die 4. Klassen basteln ihr zum Abschied häufig Karten.

Christiane Krell erwartet all das nicht für ihren Einsatz. „Aber freuen tue ich mich schon“, sagt sie, packt ihre Kelle in den Fahrradkorb und radelt davon. Einen Augenblick später ist sie verschwunden. Wie eine gute Fee.

