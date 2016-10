Und täglich einen Marathon Robby Clemens umrundete die Erde zu Fuß. Nun stellt er einen Teil seiner Reise vor – mit beeindruckenden Bildern.

Eine beeindruckende Kulisse. Robby Clemens lief um die Welt und sah dabei unter anderem Bangladesh. Am Mittwoch, dem 5. Oktober, berichtet er davon in Königsbrück. © PR

Der Weltrunner Robby Clemens war schon immer fasziniert von Asien und auch vom Laufen. Nun hat er beides verbunden. Der Sportler ist bei seiner Weltumrundung zu Fuß natürlich auch über diesen Kontinent gelaufen. 92 Tage brauchte er für die fast 4 000 Kilometer durch fünf Länder bei bis zu 50 Grad Hitze. Er sah Sehenswürdigkeiten wie die Hauptstadt Pakistans, Islamabad, den Goldenen Tempel von Amritsar, er traf einen Maharaja in Indien, sah das Taj Mahal, besuchte indische Nomadenkinder in einer Schule und kämpfte in der immensen Luftfeuchtigkeit von Vietnam gegen sich selbst. „Die Begegnung mit den Menschen hat mich tief beeindruckt“, sagt Robby Clemens. „Ich habe viele Freundschaften mit Einheimischen geschlossen.“

Am Mittwoch will er davon in Königsbrück im Alten Garnisonshaus, Schloßpark 19, berichten. 19 Uhr geht es los. Robby Clemens wird dabei nicht nur erzählen, sondern auch Filme und Fotos von seinem Lauf zeigen. Karten kosten im Vorverkauf an der Königsbrücker Stadtinformation am Markt sieben Euro. An der Abendkasse sind die Karten für acht Euro zu haben. (SZ)

