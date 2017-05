Und sie wandern doch durchs Tunnel-Labyrinth Die Verkehrsbehörde hat an der Schutzanlage im Hochbusch die Kröten gezählt. An dem Bauwerk hatte es einst viel Kritik gegeben.

Die Kröten scheinen das Tunnelsystem bei Lichtenhain gut angenommen zu haben. © Frank Baldauf

Sebnitz. Die Amphibienschutzanlage auf der Staatsstraße S 154 zwischen Sebnitz und Lichtenhain sorgte 2014 für jede Menge Kritik und Empörung. Angesichts der Baukosten in Höhe von 864 000 Euro ging ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Das Verständnis für diese Tierschutzmaßnahme hielt sich gelinde gesagt in Grenzen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der Auftraggeber, hat das Bauwerk mit 17 Tunneln und Durchlässen immer verteidigt und sieht sich jetzt darin auch bestätigt. Zumindest in Auswertung des Gutachtens zum Krötenbestand, welches die Verkehrsbehörde in Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung in Auftrag gegeben hatte.

Ziel der Überwachung war es, Erkenntnisse über die Funktionsfähigkeit und die Zuverlässigkeit der Anlage zu erhalten und damit den Erfolg für den Artenschutz messen zu können. Demnach wurden im vergangenen Jahr an der Amphibienschutzanlage rund 9 500 Amphibien und Reptilien in jeweils acht Arten registriert. Die Tiere nutzten die eigens installierten Leiteinrichtungen und Durchlässe und konnten so die Straße sicher queren. Darüber informiert Isabell Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr.

Dieser Befund werde insbesondere durch das häufige und regelmäßige Auftreten verhältnismäßig seltener und sensibler Spezies gestützt. Dazu zählen junge Erdkröten, Berg- und Teichmolche und Zauneidechsen. Laut Gutachten wurden im Jahr 2016 beispielsweise 9 231 Erdkröten gezählt. Bei einer Untersuchung 2008 wurden in der gleichen Zeit nur 4 260 Individuen erfasst. Damals wurden die Tiere noch in Eimerchen gesammelt und per Hand über die Straße getragen.

Das jetzige Gutachten belegt auch, dass 2016 ein Drittel weniger ausgewachsene Erdkröten auftraten als noch im Jahr 2008. Stattdessen waren es 77 Prozent mehr Jungtiere als 2008. „Der Bestand der Erdkröte ist stabil geblieben und die Entwicklung der Jungtiere wurde erfolgreich gefördert“, schlussfolgert Isabell Siebert. Zudem sei der 2016 registrierte Bestand von Grasfrosch und Bergmolch im Vergleich zu 2008 deutlich größer. Und: Die Arten Teichmolch, Zaun- und Waldeidechse wurden 2016 erstmals nachgewiesen.

Das Gutachten bestätige alles in allem, dass die Amphibienschutzanlage an der S 154 zwischen Lichtenhain und Sebnitz einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz leiste, sagt Isabell Siebert. Die Ausdehnung und technische Bauweise der Anlage sei auf der Basis einer umfangreichen Amphibienuntersuchung im Jahr 2008 umgesetzt worden. Das Amphibienvorkommen am Hochbusch mit dem südwestlich angrenzenden Fischbachtal ist das größte im Nationalpark Sächsische Schweiz. Darum seien, so die Straßenbehörde, besondere Bemühungen für deren Schutz notwendig.

zur Startseite