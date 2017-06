Und sie leuchtet noch immer Die Ampel an der Baustelle Grenzstraße bleibt trotz Sperrung in Betrieb. Eine Abschaltung wäre nicht sinnvoll, sagt die Stadt.

Manche Autofahrer haben derzeit wenig Verständnis für die Ampel an der T-Kreuzung Brücken-/Grenzstraße. Jedoch queren dort viele Schüler die Straße. © Sebastian Schultz

Die Lösung scheint aus Autofahrersicht mitunter sehr einfach: „Einfach abschalten“ lautet der Tenor vieler Kommentare auf Facebook (SZ berichtete). Gibt es doch derzeit keinen Abbiegeverkehr von der Brücken- in die Grenzstraße. Jedoch überqueren an der Fußgängerampel besonders viele Schüler die Straße. Laut Auskunft von Stadtsprecher Uwe Päsler habe das Stadtbauamt gemeinsam mit der Unteren Verkehrsbehörde und der Polizei an drei aufeinanderfolgenden Tagen dort Verkehrszählungen durchgeführt.

„Dabei wurden morgens in einer Stunde bis zu 48 Fahrradfahrer und bis zu 15 Fußgänger festgestellt“, so Päsler. Außerdem sei aufgrund der Baumaßnahmen am Birkenwäldchen ab der nächsten Woche ein erhöhtes Verkehrsaufkommen über die List-/Brückenstraße zu erwarten. „Aus all diesen Gründen wird die Stadt die Lichtsignalanlage in Betrieb lassen“, erklärt Uwe Päsler.

Ohnehin stellen sich die aus Verkehrsteilnehmersicht auf der Hand liegenden, vermeintlich einfachen Ampel-Lösungen auf den zweiten Blick als wesentlich komplizierter heraus. Doch warum ist das so? – Ampeln, im Amtsdeutsch auch Lichtsignalanlagen genannt, sind weit mehr als einfache Kästen, die von Grün über Gelb auf Rot schalten und umgekehrt. Sie werden von komplexen Programmen gesteuert, die nach einem umfangreichen Regelwerk erstellt werden. Diese „Richtlinien für Lichtsignalanlagen“ wurden von Vertretern aus der Forschung sowie von Kommunen, Ingenieurbüros und Verkehrsunternehmen entwickelt und permanent überarbeitet.

Nach diesen Richtlinien programmieren Verkehrsingenieure die Ampeln. Einer von ihnen ist Andreas Gesche aus Dresden. Er arbeitet dort für das Verkehrs-Planungsbüro Schlothauer und Wauer, das Software für Verkehrssteuerungen entwickelt.

„Jede Ampelschaltung ist verschieden, weil man jeweils andere Parameter beachten muss“, so der Verkehrsingenieur. Bevor es ans Programmieren geht, findet stets ein Vororttermin statt. Kernstück einer jeden Ampelprogrammierung sind die sogenannten Zwischenzeiten. Das sind sicherheitsrelevante Zeiten, die an jeder Kreuzung berücksichtigt werden müssen, damit die Verkehrsteilnehmer die Kreuzung sicher passieren können. „Dabei muss beachtet werden, dass Fußgänger, Rad- und Autofahrer unterschiedlich schnell sind“, erklärt Andreas Gesche. Würden an einer Kreuzung noch Busse oder Straßenbahnen hinzukommen, erhöhe sich die Komplexität der zu beachtenden Variablen nochmals.

Die Neuaufstellung einer Ampel oder auch die Änderung der Schaltung einer bestehenden Ampel muss von der jeweils zuständigen Straßenverkehrsbehörde genehmigt werden. „Die Behörden wägen da immer sehr sorgsam ab. Sicherheit geht vor Flüssigkeit des Verkehrs“, sagt Gesche.

Einfach Ampel ausstellen, geht also in der Regel nicht mal so eben. Auch eine Umprogrammierung der Schaltzeiten ist nicht auf schnellem Wege zu haben. Außerdem wendet Gesche ein: „Kurzfristige Änderungen einer Schaltung sind durchaus riskant, weil die Verkehrsteilnehmer an die bestehende Taktung gewöhnt sind.“

Wie lange es dauert und wie viel es kostet, eine Ampelschaltung zu programmieren, dazu gibt der Experte keine Prognose ab: „Pauschal kann man das nicht sagen, weil es immer von der Situation vor Ort abhängt.“ Fest steht, es ist ein langwieriger und komplexer Prozess. Zumal die Verkehrsingenieure eine Kreuzung nicht isoliert betrachten, sondern sie in Bezug zu den benachbarten Knotenpunkten stellen.

„Mir sind nur wenige Kommunen bekannt, die Wartung und Umprogrammierung ihrer Ampel selbst verantworten“, sagt Andreas Gesche. „Die meisten schließen Wartungsverträge mit dem Unternehmen ab, das die Ampel liefert“, fährt er fort. Der Markt an Ampelherstellern sei sehr überschaubar. In Sachsen gäbe es etwa eine Handvoll Unternehmen auf diesem Sektor.

In Riesa hätten verschiedene Firmen die Lichtsignalanlagen errichtet, deshalb gäbe es auch mit verschiedenen Firmen entsprechende Wartungsverträge, teilt die Stadt auf SZ-Anfrage mit.

Die Arbeiten für die Wasserversorgung an der Grenzstraße/Lange Straße müssen bis kommenden Dienstag abgeschlossen sein. Dann wird die Behelfsbrücke über die Gleise eingehoben.

