Und sie bewegen sich doch ... Kreissportbund, der Kamenzer OSSV und die Awo haben das Projekt „Bewegte Kita“ angeschoben. Da geht es in die Sporthalle und ins Wasser.

Luis fühlt sich wohl im Wasser. Das Projekt „Bewegte Kita“ hat viele Nutzer und Mitstreiter, wie man sieht. © René Plaul

Seit Anfang September gibt es das Projekt „Bewegte Kita“ mit der Awo-Kindertagesstätte „Anne Frank“. Es wird gemeinsam von der Arbeiterwohlfahrt Lausitz, dem OSSV Kamenz und dem Kreissportbund betrieben. OSSV-Vereinschefin Diana Karbe: „Die Kinder unserer Zeit bewegen sich definitiv zu wenig. Wir geben ihnen die Möglichkeit dazu. Und womöglich entdecken und wecken wir auch sportliche Interessen und Talente.“ Auf einen Eltern-Aushang in der Kita hatten sich ganz schnell 15 Mädchen und Jungen gefunden, die nun ein Jahr lang einmal die Woche Sport treiben. Dreimal im Monat in der Sporthalle der Förderschule in der Neschwitzer Straße und einmal sogar in der Schwimmhalle. Das erste „Training“ im Wasser gab es am Freitagvormittag. „Wir hätten noch eine zweite Gruppe aufmachen können, so groß war das Interesse“, so Diana Karbe. Allerdings müsse man ja auch die Sicherheit gewährleisten. An den Kosten des Projektes sind auch die Eltern beteiligt. Auch von dieser Seite gibt es also grünes Licht für mehr Bewegung. (SZ)

