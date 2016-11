Und plötzlich war die Brücke weg Über 35 Jahre half sie Fußgängern beim Überqueren der Albertstraße. Doch sie passte nicht mehr ins Bild.

Langsam schwebt das Mittelteil der Brücke auf die Albertstraße, wo es zerteilt wird. Gegen 18 Uhr konnten die Bahnen wieder fahren, wie Bauleiter Günter Wunderlich von der Firma Centro sagte. © Renè Meinig

46 Tonnen hängen am Autokran. Wie in Zeitlupe hebt der das Mittelteil der alten Fußgängerbrücke an, nachdem es Arbeiter von den Stahlstützen losgeschweißt haben. Langsam schwebt der 42-Meter-Koloss inklusive seiner eingebauten Lampen gen Boden. Dort liegen große Stahlplatten bereit, um die Albertstraße nicht zu gefährden. Denn nun muss das Brücken-Mittelteil mit Schneidbrennern in vier Abschnitte von je 10,5 Metern Länge zerteilt werden. Nur so passen sie auf die Tieflader, mit denen sie schließlich zur letzten Station geschafft werden: einem Schrottplatz in Freital.

Gegen 14 Uhr ist am Sonntag von der Fußgängerbrücke über die Albertstraße nicht mehr viel zu sehen. Lediglich die Betonfundamente mit wenigen Stufen weisen noch darauf hin, dass es hier mal eine Straßenquerung gegeben hat. Die entstand vor 36 Jahren und wurde bis März 2015 millionenfach genutzt. Doch dann stellte die Stadt fest, dass die Stahlkonstruktion mit betoniertem Weg nicht mehr sicher ist. Die Brücke wurde gesperrt, Anwohner müssen seitdem weitaus längere Wege bis zur nächsten Ampel in Kauf nehmen. Im kommenden Jahr soll in Höhe der Neustädter Markthalle ein vier Meter breiter Ampel-Übergang gebaut werden. Kostenpunkt: 150 000 Euro. Für die Sanierung der Brücke wären rund 200- bis 250 000 Euro angefallen. Allerdings wäre sie nie barrierefrei nutzbar gewesen. Also hatte die Stadt für den 50 000 Euro teuren Abriss plädiert.

Viele Dresden beobachten den Abriss, machen Fotos davon, wie Treppen und Mittelteil herausgehoben werden. „Mich interessiert die technische Seite, wie so eine Brücke verschwindet“, sagt ein Anwohner. Fast täglich haben er und seine Frau die Brücke jahrzehntelang genutzt. „Wirklich schön war sie nicht, aber sehr praktisch. Wenn jetzt eine Ampel herkommt, muss die Grünphase aber deutlich länger dauern als vorn am Albertplatz, sonst kommt ja kein Mensch rüber“, sagt er.

Ein junger Mann bedauert den Abriss. „Die Brücke war architektonischer Ausdruck ihrer Zeit und durchdacht. Die Fußgänger sollten ungefährdet vorwärtskommen, die Autos nicht ständig stehen bleiben müssen“, sagt er. Doch heute würden andere Kriterien gelten. Das habe auch zum Zuschütten des Tunnels am Neustädter Markt geführt. „Leider verschwinden diese Zeitzeugnisse, das finde ich schade.“

