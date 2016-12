Und plötzlich holt Gojko seinen „liebsten Feind“ auf die Bühne Unverhofft tritt Rolf Hoppe in Pirna unter tosendem Applaus ins Rampenlicht. Moderator Tino Eisbrenner überrascht damit nicht nur das Publikum.

Damit hatte niemand gerechnet, selbst Gojko Mitic nicht. Eigentlich hatte sich der 76-jährige Schauspieler und DEFA-Chef-Indianer in Pirnas Kleinkunstbühne Q 24 auf einen Gesprächsabend allein mit dem Rockpoeten Tino Eisbrenner eingestellt. Doch im Backstage sah sich der „Winnetou des Ostens“ plötzlich und unverhofft seinem „bösen“ Filmkontrahenten Rolf Hoppe gegenüber, der am Nikolaustag seinen 86. Geburtstag gefeiert hatte. Eisbrenner hatte den weltberühmten Charakterdarsteller heimlich in dessen Haus in Dresden-Weißig abholt und mitgebracht. „Rolf war eine echte Riesenüberraschung. Auf einmal stand er da. Und ich habe mich gefragt: Was ist denn hier los? Bin ich auf dem falschen Dampfer?“ Die Film- und Theater-Rothaut war baff. Aber auch das Publikum im ausverkauften Saal.

Die Gäste tobten, als der vor allem durch seine Indianerrollen berühmte Mitic im zweiten Teil des Programms „Mustangs, Songs und Weiße Wölfe“ hinter die Bühne ging, Rolf Hoppe an die Hand nahm und ins Rampenlicht führte. Die Zuschauer erhoben sich von den Plätzen, applaudierten und waren hellauf begeistert. Es gab ein großes Hallo. Niemand hatte gewusst, dass Hoppe nach Pirna kommt. „Das war wirklich ein Ereignis heute“, freute sich der in Jugoslawien geborene Mitic riesig über das Wiedersehen mit seinem Kollegen. Denn geplant war es nicht.

Spontaner Entschluss

Nun plauderten sie zu dritt, und Rolf Hoppe genoss die Augenblicke auf der Bühne, von der er sich ja eigentlich bereits vor einigen Jahren verabschiedet hatte. „Wenn man sich im Film gegenseitig bekämpfen muss, könnten Außenstehende schnell den Eindruck haben, dass das auch privat so ist. Aber das Gegenteil ist der Fall“, erklärte der auch als Stuntman, Sänger, Moderator und Theaterschauspieler erfolgreiche Gojko Mitic. „Wir sind sehr gute Freunde. Rolf ist eine Seele von Mensch. Er ist mein liebster ‚Feind‘“. Und der hatte sich, weil er die Chance nicht vertun wollte, spontan entschlossen, mit nach Pirna zu fahren. „Wir haben uns ja eine Weile nicht mehr gesehen“, sagte Rolf Hoppe.

Eine runde Sache, wie sich herausstellen sollte: „Es war eine fantastische Idee, auf die mich die Managerin der Kleinkunstbühne gebracht hat“, sagte Eisbrenner mit einem Augenzwinkern. „Ich hatte ihn am Geburtstag angerufen. Habe ihm gesagt, dass wir bald in seiner Nähe sind. Hab ihn gefragt, ob er Lust hat, mitzukommen. Er sagte, Lust habe er schon, aber er sei krank. Am Abend zuvor sagte er: ,Hol mich ab.‘“

Das hatte sich für die Gäste im Q 24 gleich mehrfach gelohnt. Nicht nur, dass sie mit Gojko Mitic und Rolf Hoppe – „dem Guten und dem Bösen“ –- gleich zwei Schauspiellegenden aus Fleisch und Blut leibhaftig erleben durften. Sie bekamen eine hautnahe Zugabe, denn die beiden gesellten sich nach der Talkrunde zu der Menge. Sie gingen gern mit Besuchern auf du und du, ließen sich fotografieren und schrieben – auch auf dem Rücken ihrer Fans – fleißig Autogramme und scherzten. Während Rolf Hoppe sich ein Bier – ein „Bastei Pils“ vom Copitzer Brauhaus „Zum Gießer“ – genehmigte, und gut gelaunt mit Besuchern anstieß, hatte es Gojko Mitic die Eierschecke der Pirnaer Bäckerei Helfried Walther, die in der Künstlergarderobe aufgetischt wurde, angetan.

„Ich muss extra nach Pirna fahren, um eine so leckere Eierschecke zu genießen. Die macht süchtig. Ich kann mich nicht zurückhalten. So was hast du in deiner Nähe,“ sagte der Darsteller beim Schlemmen. Und Hoppe wollte von ihm wissen: „Sag mir mal, warum mir das Bier hier so schmeckt.“ „Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe mich vom Alkohol losgesagt. Ich trinke kein Tropfen mehr“, entgegnete Mitic. „Du hast doch nie etwas getrunken“, sagte Hoppe und musste lachen. Mitic: „Ich habe aber gehört, die Pirnaer brauen dieses offenkundig vollmundige Bier selber, auf natürliche Art und Weise.“

Beide sind noch aktiv

Während sich Gojko Mitic als Häuptling Weitspähender Falke und Rolf Hoppe als sein Widersacher, Bandenchef James Bashan, auf der Leinwand im Q 24 noch bis kurz vor Mitternacht im DEFA-Indianerstreifen „Weiße Wölfe“ aus dem Jahre 1969 in den Black Hills gegenüberstehen und zum Schluss im Gefecht sterben, haben sich die beiden Darsteller längst aus dem Staub gemacht.

Sie sind nach wie vor gefragt: Gojko Mitic kommt im Frühjahr an die Landesbühnen Sachsen. Er spielt in dem historischen Stück „In Gottes eigenem Land“ mit, geschrieben von Olaf Hörbe, nach dem Roman von Eberhard Görner. Die Uraufführung ist Ende April 2017 im Theater in Radebeul. Darin schlüpft Mitic wieder ins Indianerkostüm – in das des Delawaren-Häuptling Fliegender Pfeil.

Rolf Hoppe, der in seiner Karriere unzählige Bühnen- und Filmrollen verkörperte, will wieder vor der Filmkamera stehen. Er ist demnächst für Szenen in zwei Streifen gesetzt. Und an alle gerichtet, die nicht so lange warten möchten, bis die Filme veröffentlicht werden, sagte er: „Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen Kultur- und Kunstfreund in meinem Hoftheater in Dresden-Weißig begrüßen kann. In der Scheune eines alten Dreiseithofes bieten wir auch immer wieder tolle Programme“, sagte der Prinzipal.

