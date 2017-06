Und nun zum Studium nach Prag 76 Zwölftklässler feiern ihr Abitur – das aber noch nicht alle sicher haben. Zum ersten Mal wird es anders bewertet.

Die Abiturienten des Lessing-Gymnasiums haben auf dem Schulhof Abschied gefeiert. Am 17. Juni gibt es noch die Zeugnisse, am 19. Juni geht die Abifahrt an die polnische Ostsee. Danach zerstreuen sich die die Schüler in alle Winde. © Dietmar Thomas

Großer Klamauk auf dem Schulhof des Lessinggymnasiums: „Kabitalismus – 12 Jahre Klassenkampf“, steht auf den Shirts der Zwölftklässler. Das „abi“ ist farblich hervorgehoben. Die meisten wissen, dass sie es geschafft haben. Aber noch nicht alle. In der nächsten Woche gibt es noch ein paar mündliche Nachprüfungen, sagt Schulleiter Michael Höhme.

Der Stimmung tut das keinen Abbruch. Die Tutoren der Leistungskurse werden mehr oder weniger stilvoll auf den Schulhof gebracht. Mit dem Trecker und einem alten Framo-Transporter. Und jetzt rächen sich die Schüler liebevoll für alle Zumutungen der vergangenen Monate. Und auch die jüngeren Mitschüler werden nicht verschont. Sie müssen einen Parcours mit diversen Schikanen absolvieren. Die exzessive Wasserspritzerei der vergangenen Jahre gibt es diesmal nicht. „Die Schüler wollten mal was anderes machen. Da haben wir sie gleich drauf festgenagelt“, sagt Höhme. Die Spritzerei mit den Wasserpistolen habe überhand genommen. „Da brauchten einige Schüler Stunden, bis sie wieder trocken waren.“

Die Schüler haben den Schulhof in ein riesiges Monopoly-Spiel verwandelt. Geschichstutorin Katrin Berge muss rückwärts abgespielte Arbeiterlieder erraten, Isabel Klostermann, Mathetutorin, malt Bilderrätsel, und Arne Theiss, zuständig für Physik, beweist sich mit einem selbst gefalteten Papierflieger. Dazwischen gibt es Einlagen der Abi-Band. Alexander Sitarzik zeigt sein beachtliches Talent als Rapper. Er hat sein Abi mit Durchschnitt 2,1 abgeschlossen. „Ich will Geodäsie an der TU Dresden studieren.“ Die „Wissenschaft von der Vermessung der Welt“, wie er sie nennt, hatte er beim Tag der offenen Hochschule für sich entdeckt. „Das hat mich interessiert.“ Das Fach sei sehr vielfältig, reiche bis zur Optimierung von Waren- und Verkehrsströmen und Flugrouten.

Lena Eichler will in Prag studieren – und zwar Zahnmedizin. Mit einem Notendurchschnitt von 2,0 habe sie in Deutschland keine Chance, einen Studienplatz zu bekommen, sagt sie. Gefordert sei ein Durchschnitt von mindestens 1,2. Kommuniziert werde an der Prager Hochschule auf Englisch – und natürlich Tschechisch. „Ein Tschechisch-Kurs ist gleich dabei“, erzählt die Abiturientin.

76 Zwölftklässler werden in diesem Jahr die Schule verlassen. „Wir sind ganz zufrieden mit den Ergebnissen, auch wenn diesmal kein Schüler mit Durchschnitt 1,0 dabei ist“, sagt Höhme. Bei diesem Jahrgang war zum ersten Mal ein neues Bewertungssystem angewendet worden. „Es werden nur 40 Teilleistungen angerechnet, dadurch kann man schlechtere Punktwerte herausnehmen“, sagte er. Das wirke sich bei den Schülern aber sehr unterschiedlich aus. „Wir haben das neue mit dem alten Bewertungssystem abgeglichen, die Unterschiede sind nicht spektakulär.“ Die Abiturienten, die in zwei Jahren zu den Prüfungen antreten, haben schon etwas erweiterte Wahlmöglichkeiten: Sie können das Gewicht entweder mehr auf Naturwissenschaften oder auf Fremdsprachen legen.

Für das neue Schuljahr wurden bisher 99 künftige Fünftklässler angemeldet. Das ist ein durchschnittlicher Jahrgang. „Da können noch einige dazukommen, die erst zum Jahresende ihre Bildungsempfehlungen bekommen. Das werden vier ordentliche Klassen“, so Höhme. Ab dem beginnenden Schuljahr sind die Bildungsempfehlungen nicht mehr bindend. Zehn Eltern hatten die Möglichkeit genutzt, ihre Kinder mit Empfehlung für die Oberschule im Gymnasium anzumelden. Nach einer Prüfung und einem Beratungsgespräch sind neun dabei geblieben. Höhme findet das in Ordnung. „In dem Alter ist noch viel im Fluss. Da sollte ein Durchschnitt von 2,6 in Deutsch nicht entscheidend sein.“

In den nächsten Wochen wird auch über die personelle Ausstattung der Schule entschieden. „Über zwei zusätzliche Lehrer wären wir sehr glücklich. Aber die Bewerbungsverfahren sind noch im Gange. Die meisten Bewerber wollen nach Dresden oder Leipzig. Die Entscheidung zieht sich bis in die Sommerferien“, sagt Höhme. Das Kollegium der Schule sei in den vergangenen Jahren schon verjüngt worden. Acht bis zehn junge Lehrer hätten sich gut eingefügt und Verantwortung übernommen. „Da wurden einige Staffelstäbe weitergereicht.“

