Und noch ein Bambi für Lindenberg Der Panikrocker nimmt das goldene Rehkitz am Donnerstag in Berlin entgegen. Schon vor sechs Jahren wurde er für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Udo Lindenberg hat im Jahr 2010 bereits den Bambi für sein Lebenswerk erhalten. © Archivbild: dpa

Rockmusiker Udo Lindenberg (70) bekommt in diesem Jahr den Bambi in der Kategorie „Musik National“. Das Besondere: Lindenberg wurde bereits 2010 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Jetzt legt die Bambi-Jury noch einmal nach, wie Hubert Burda Media mitteilte. Der Panikrocker nimmt das goldene Rehkitz am Donnerstag in Berlin entgegen.

Lindenberg habe mit seinem Album „Stärker als die Zeit“ seinen Status als einer der größten Musiker Deutschlands gefestigt, heißt es in der Begründung der Jury. Ihm gelinge damit das Kunststück, nicht nur seine treuen Fans zu erreichen, „sondern auch eine junge Generation, die zu Beginn seiner im fünften Jahrzehnt stehenden Karriere noch nicht einmal geboren war“. (dpa)

zur Startseite