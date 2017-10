Aus dem Gerichtssaal Und jetzt ab zur Drogentherapie Eine 38-jährige Frau tauscht nach fünf Monaten das Gefängnis gegen eine Klinik. Die Dealerin hat ein mildes Urteil bekommen.

Crystal © dpa

Lucia G. war gute Kundin eines Mannes, der im großen Stil Crystal aus Tschechien importiert hat. Regelmäßig nahm die 38-Jährige von einer Kurierfahrerin 20 bis 100 Gramm Crystal ab, um den Großteil weiterzuverkaufen und den Rest selbst zu schnupfen. Sie ist angeblich bereits seit knapp 20 Jahren selbst süchtig.

2015 ging das monatelang gut – bis die Kurierfahrerin und Großabnehmer Daniel G. aufflogen. G. wurde wegen seines umfangreichen Drogenhandels – er soll rund 23 Kilogramm eingeschmuggelt haben – 2016 zu neun Jahren Haft verurteilt, die Kurierfahrerin erhielt knapp sechs Jahre. Pech für Lucia: Die Fahrerin hatte eine Liste geführt, in der sie penibel notiert hatte, wann sie wie viel Crystal an „Luc“ oder „Lucy“ geliefert hatte. So geriet die in Dresden lebende Slowakin Lucia G. ins Visier der Ermittler. Sie war eine alte Bekannte, hatte wegen Drogengeschichten schon gesessen.

Am Dienstag stand sie wegen Handels in 33 Fällen vor dem Amtsgericht Dresden, insgesamt 1 317 Gramm, für die sie 42 490 Euro bezahlt haben will, 30 bis 35 Euro das Gramm. Lucia G. hat alle Vorwürfe gestanden. Zuvor hatte Verteidiger Ulf Israel die Staatsanwältin und das Schöffengericht überzeugt, dass seine Mandantin nach fünf Monaten in Untersuchungshaft am heutigen Mittwoch in eine Klinik zur Drogentherapie gehen könne.

Das Gericht verurteilte die Angeklagte wie in dem Deal vereinbart zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. Sie kam mit der Auflage aus dem Gefängnis, sich ab Mittwoch in die Obhut einer Entzugsklinik zu begeben.

