Und immer wieder Rot Autofahrer beklagen, dass die Rotphasen entlang der B 101 zu lang seien. Ist das nur eigenes Empfinden oder steckt mehr dahinter?

Autos halten an der Kreuzung El-sterwerdaer Straße/Albertstraße. Die Ampel steht auf Rot. Für einige Großenhainer dauert das viel zu lange. Sie meldeten sich jetzt im Stadtrat zu Wort. © Anne Hübschmann

Wieder mal haben es die Ampeln auf der Elsterwerdaer Straße als Thema in die Stadtratssitzung geschafft. Waren es vor drei Jahren die Fußgänger, die sich über zu kurze Grünphasen ärgerten, sind es diesmal Autofahrer, die sich zu Wort melden. Einige Bürger schimpfen darüber, dass sie mit ihren Autos zu lange an den Ampelkreuzungen entlang der B101 stehen müssten. Das würde den Verkehrsfluss stören.

Die SZ machte sich also auf zu den Kreuzungen an der Elsterwerdaer Straße, um sich selbst ein Bild über die vermeintliche Verkehrsbeeinträchtigung zu machen. Mit der Uhr werden die Rot- und Grünphasen gemessen. Die Ergebnisse sind deutlich und scheinen den Unmut der Großenhainer Autofahrer zu rechtfertigen.

An der Kreuzung am Roten Haus müssen Kraftfahrzeuge, die auf der B101 von der Innenstadt in Richtung Elsterwerda wollen, durchaus lange warten. Erst nach 50 Sekunden schaltet die rote Ampel auf Gelb und dann auf Grün um. Dagegen ist die Grünphase (Gelb eingeschlossen) deutlich kürzer. Insgesamt 19 Sekunden dürfen Autofahrer an dieser Stelle über die Kreuzung fahren.

In der kreuzenden Richtung, also von der Schillerstraße auf die Radeburger Straße, müssen alle Kraftfahrzeuge sogar eine Minute und acht Sekunden warten, bis die Ampel von Rot auf Grün schaltet. Nur neun Sekunden haben sie Zeit, über die Kreuzung zu fahren. Nur wenige Fahrzeuge schaffen das innerhalb einer Grünphase.

Ein ähnliches Bild an der nächsten Kreuzung, wo die Albertstraße die Elsterwerdaer Straße quert. Auch hier stehen Autos, die sich auf der B101 befinden, 50 Sekunden vor der roten Ampel. Knapp 20 Sekunden leuchtet die Ampel Grün bzw. Gelb-grün. Auf der Albertstraße hält ein älterer Radfahrer an und muss warten. „Das dauert immer tüchtig lange“, sagt er. Eine Minute und 19 Sekunden steht die Ampel hier auf Rot. Der Mann will in Richtung AOK-Gebäude. Dann endlich hat er Grün. Er steigt in den Sattel und tritt los. Viel Zeit hat er nicht, über die Kreuzung zu kommen. Gerade mal neun Sekunden. Dann leuchtet die Ampel wieder rot.

Trotz der langen Rotphasen entstehen an beiden Kreuzungen keine langen Autoschlangen. Trotzdem scheint es unter manchem Verkehrsteilnehmer eine subjektiv empfundene Unzufriedenheit mit der hiesigen Ampelschaltung entlang der B101 zu geben.

Die Stadtverwaltung hat das Problem aufgenommen. Doch für Ampeln an einer Bundesstraße ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig. „Wir können nur Hinweise geben“, sagt die Großenhainer Stadtsprecherin Diana Schulze. „Grundsätzlich entscheidet das Lasuv darüber.“

Beim Landesamt nachgefragt, verweist Pressesprecherin Isabel Siebert darauf, dass bisher keine Probleme an den beiden genannten Kreuzungen bekannt seien. „Die Stadt Großenhain hat uns lediglich bezüglich der Ampel B 98/B 101 über Stauerscheinungen informiert“, sagt sie. Zur Verbesserung der Situation wurde dort bereits im vergangenen September eine Verkehrszählung durchgeführt. Auf dieser Grundlage habe ein Ingenieurbüro die vorhandenen Signalprogramme neu berechnet. Die Aktualisierung für die Ampelanlage am Knoten B 98/B 101 wurde am 16. Dezember der Stadt Großenhain zur Prüfung und Bestätigung übergeben. Sobald die Bestätigung vorliegt, will das Lasuv den Auftrag zur Umsetzung erteilen, so Isabel Siebert.

Zu den langen Rotphasen an den beiden anderen Kreuzungen sagt die Lasuv-Sprecherin: „Sie entsprechen der gegenwärtigen Programmierung“. Diese erfolge auf der Grundlage einer früheren Verkehrsuntersuchung. „Offensichtlich entspricht die tatsächliche Belegung der einzelnen Knotenpunktäste nicht mehr den zugrunde gelegten Annahmen“, sagt Isabel Siebert.

Laut der Richtlinie für Lichtsignalanlagen (RiLSA) liegen die Umlaufzeiten der beiden Ampeln an der Elsterwerdaer Straße im normalen Bereich. Mit Umlaufzeit ist die Summe der Grün- und Rotphasen gemeint. Normal sind 50 bis 75 Sekunden. Die Mindestgrünzeit beträgt fünf Sekunden für Straßen und sechs Sekunden für Fußgängerampeln. Als grobe Orientierung für die Ampelschaltung gilt: 30 Sekunden Grün und 60 Sekunden Rot.

