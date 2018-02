Und immer wieder lockt der Wasalauf

Es gibt faszinierende Dinge, die einen lange bewegen. Wintersportfans ging es zuletzt so vor dem Fernseher bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Auch Dieter Janz und André Karg haben dabei mitgefiebert und so die Vorfreude gesteigert auf eine sportliche Herausforderung, die sie am Sonntag in Schweden meistern wollen. Gemeinsam mit etwa 16 000 anderen Enthusiasten starten sie beim Wasalauf, dem größten und härtesten Skirennen der Welt – 90 Kilometer von Sälen nach Mora. Die beiden Hoyerswerdaer nehmen die lange Tour bis in die Provinz Dalarna aber nicht in Angriff, um sich zu quälen. „Es ist ein traumhaftes Gebiet“, sagt André Karg. Beim Andrang von Volkssportlern auf dem „langen Kanten“ war irgendwann eine Grenze erreicht. Deshalb finden innerhalb einer Woche im Herzen des Landes viele Läufe statt. Im Vorjahr waren insgesamt 60 000 Teilnehmer aus über 50 Nationen dabei, darunter 400 aus Deutschland. Zum ersten Mal wird am Sonntag der Maukendorfer Frank Spiegel beim Wasalauf starten. Ziel bei der Premiere: „Hauptsache gut durchkommen.“ Zum 7. Mal startet André Karg, Dieter Janz bereits zum 10. Mal. Der 64-Jährige ist vor zwölf Jahren zum ersten Mal gestartet. Mehr als zehn Stunden hat er damals benötigt. „Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen“, erzählt er.

Mit der Zeit ist Dieter Janz gelassener geworden. Er schaffte das Rennen auch schon unter sieben Stunden. Aber auf die Zielzeit komme es bei diesem Großereignis auch nicht an – zumindest nicht für die Amateure. Man muss sich auf wechselnde Wetterbedingungen einstellen. „Wir verfolgen mit Wehmut die Vorhersage“, sagt André Karg. Man hat zwar traumhafte Loipen, aber: „Trockener Schnee ist wie Sandpapier“. Die richtige Wachstechnik ist deshalb eine kleine Wissenschaft für sich und wichtiges Thema jeder Wasalauf-Reise.

Die beiden Hoyerswerdaer gehen am Samstag mit einem Reiseunternehmen aus Ebersbach auf die Tour. Das machen sie schon mehrere Jahre so. Man kennt sich. Übernachtet wird in einem Hüttendorf. „Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre, wenn man so will“, sagt André Karg. Billig ist die Tour nicht unbedingt. Allein ein Startplatz kostet 180 Euro. Aber die Veranstalter sorgen für eine perfekte Rundum-Betreuung, geben eine Schnee-Garantie mit Kunstschnee-Depots und warmer Streckenverpflegung, wobei die legendäre Blaubeersuppe nicht jedermanns Fall ist.

André Karg und Dieter Janz wissen, wo die Schwerpunkte in der Vorbereitung liegen müssen. Es heißt ja, dass gute Wintersportler im Sommer gemacht werden. Also verbringen beide Zeit auf dem Rennrad. Als Mitglieder der Abteilung Radsport des SC Hoyerswerda unterstützen sie auch zweimal pro Woche den Nachwuchs, absolvieren Kraft-Ausdauer-Einheiten im Fitnessraum des Vereins. Und das Skifahren? Hoyerswerda gilt ja nun nicht gerade als Wintersporthochburg. Dieter Janz umkurvt den Scheibesee also mit Skirollern. Seit Dezember waren beide einmal pro Woche in Bedrichov im Isargebirge. „Der Schneekontakt ist wichtig“, sagt André Karg.

Beide sind gut gewappnet. Auch mit der Ausrüstung. Dieter Janz nimmt gleich drei Paar Ski mit, eines für das Training, für das Wettkampfpaar entscheidet er sich je nach Wetterlage. Ein Muskelkater nach den vielen Stunden auf den Brettern muss nicht sein nach guter Vorbereitung. Vielleicht schmerzen ein bisschen der Rücken oder die Schultern. Oder man holt sich eine Blase, weil der Handschuh schubberte. Für die 10. Teilnahme bei diesem Großereignis wird Dieter Janz am Sonntag sein „Goldenes Diplom“ in Empfang nehmen können.

Und dann? „Zehnmal war mein Ziel“. Ganz ausschließen wollen die beiden weitere Starts nicht, zumal das Ereignis noch bevorsteht. André Karg sagt aber auch: „Es gibt ja noch andere schöne Projekte.“

